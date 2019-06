Skandal u Kanadi prikrio bolnu istinu o Vettelu: Kazne u Formuli 1 mogu biti i sramotnije...

Ne prestaju rasprave o kazni Sebastianu Vettelu na nedjeljnoj utrci u Montrealu, ali taj je incident zapravo prikrio novi trenutak slabosti posrnulog Nijemca, dok smo u Formuli 1 nažalost svjedočili i puno većim sudačkim nepravdama...

Mišljenja stručnjaka uglavnom idu u smjeru da je kazna Vettelu pretjerana i da nije u tom trenutku povratka na stazu mogao kontrolirati bolid, a kamoli namjerno zatvarati suparnika, dok su posebno ogorčeni ljubitelji sporta koji nerijetko ustvrđuju na društvenim mrežama čak i da je ovom odlukom Formula 1 'umrla'.

No, istina je da sudačkom prekrojavanju rezultata utrka Formule 1 svjedočimo već najmanje 30 godina i da viđeno u Montrealu nije ništa novo. Stariji ljubitelji ovog sporta sigurno se sjećaju sudara Senne i Prosta u Suzuki 1989. godine, kada je Brazilcu oduzeta pobjeda jer se eto vratio na stazu nekom u glavama sudaca nedopuštenom rutom, a tom presudom je odlučena i borba za titulu prvaka.

Još većem cirkusu svjedočili smo 1994. godine u Silverstoneu, kada je Michael Schumacher u krugu zagrijavanja u dva navrata svojim bolidom na kratko izbio ispred onog Damona Hilla, prije nego što se svrstao na svoju poziciju na startu, nešto što je bezbroj puta bez posljedica viđeno i prije i poslije. Naposlijetku mu je za to pokazana crna zastava pa su mu suci usred utrke promijenili kaznu u pet sekundi stajanja u boksu, da bi na kraju za 'zelenim stolom' bio diskvalificiran i još dobio dvije utrke suspenzije.

Tada nije bilo društvenih mreža da dignu glas pa su britanski sudački prevaranti mogli raditi što su htjeli. Većina pamti tek kontroverzni sudar u Adelaideu kojim je Schumacher na kraju uzeo titulu Hillu, ali on ne bi ni bio potreban da nije bilo ove besramne, nezapamćene krađe.

Lewis Hamilton 2008. godine u Spa je također doživio da mu se oduzme pobjeda, jer je po kiši, na suhim gumama gubeći kontrolu po stazi skratio jedan dvostruki zavoj, za što je dobio drakonskih 25 sekundi kazne, što je dugo naglašavao kao ukradenu pobjedu te se žalio da zapravo u stvarnosti ima jednu više nego što mu broje. Sad se više nema pravo žaliti.

A ne možemo ne spomenuti ni kontroverznu prvu pobjedu u karijeri Giancarla Fisichelle 2003. godine u Brazilu kada nakon pokazane crvene zastave u završnici utrke tjednima nije bilo jasno treba li trijumf pripasti njemu ili Kimiju Raikkonenu. Na kraju je Fincu koji je na postolju primio pehar naknadno oduzeta pobjeda.

Uglavnom, tragikomične sudačke odluke i rješavanja stvari iz udobne fotelje nisu ništa novo u Formuli 1 i ništa se zapravo nije promijenilo od doba kada se Vettel, kako kaže zaljubio u ovaj sport.

No, jedna se stvar definitivno promijenila u posljednjih godinu dana, a to je njegova psihička nestabilnost koja se još jednom pokazala na djelu. Još od Hockenheima u srpnju prošle sezone Sebastian puca pod pritiskom i radi neobjašnjive vozačke pogreške i to se dogodilo i u Kanadi u nedjelju. Opet ga je Hamilton natjerao da izleti sa staze i pokazao mu tko je vrjedniji šampion od njih dvojice.

Možda Lewisu pobjeda na kraju nije trebala pripasti, ali incident je definitivno prikrio Vettelovu bolnu istinu: jednostavno više nije u stanju besprijekorno voziti utrke Formule 1, a protiv ovakvog današnjeg Hamiltona i još boljeg bolida Mercedesa takav nema nikakave izglede boriti se za titule...