Skandal oko dodjele Zlatne lopte: Je li ovo dokaz da Francuzi nešto muljaju?

Magazin France Football koji dodjeljuje Zlatnu loptu, nagradu najboljem nogometašu svijeta naprasno je maknuo anketu među svojim čitateljima, jer mu se nije svidjelo tko bi trebao biti nagrađen prema mišljenju ljubitelja nogometa...

No, već sljedeći dan krenuo je pritisak na France Football koji dodjeljuje ovu nagradu još od 1956. godine kako bi Zlatna lopta bila uručena nekom od francuskih nogometaša koji su osvojili SP u Rusiji, a nepravedno se nisu našli u užem izboru Fifine nagrade The Best.

Griezmann apelira da nagrada ode nekom od suigrača, a sličnog mišljenja je i Paul Pogba.

'Nadam se svim srcem da će to biti Griezmann, Mbappe ili Varane. Ako ne oni, onda Kante,' izjavio je veznjak Manchester Uniteda.

Prema kladionicama Luka Modrić koji je odnio Fifinu i Uefinu nagradu za najboljeg igrača godine i dalje je favorit ispred Cristiana Ronalda u lovu na hat-trick nagrada, no sam izbor ovih dana potresao je mali skandal.

Naime, France Football postavio je na svojoj stranici anketu među čitateljima tko bi trebao dobiti Zlatnu loptu. Kad je Lionel Messi dobio 46% glasova, a Mohamed Salah 31%, anketa je naprasno maknuta, jer uredništvo očito nije bilo zadovoljno rezultatima koje smatra nerelevantnima. To je naravno izazvalo gnjev ljubitelja nogometa na društvenim mrežama pa možemo reći da odgovornima ta anketa definitivno nije trebala.

Svoju odluku France Football opravdao je navodnim falsificiranjem rezultata od onih koji su stvarali lažne račune i više puta glasovali.

U posljednjih deset izdanja ovog izbora Ronaldo i Messi nagrađeni su po pet puta. Nagrada se dodjeljuje na temelju glasova novinara iz Francuske, Engleske, Španjolske, Njemačke, ali i iz dopisništava France Footballa u Japanu, Alžiru, Meksiku, Argentini i još nekim zemljama.

Imena tri finalista bit će poznata tek uoči same svečanosti u prosincu.