Sjajni mladi hrvatski košarkaši drugom pobjedom na EP-u na korak od prolaska grupe

Hrvatsku je predvodio Tomislav Vučković sa 17 poena, dok je kapetan Josip Santro odigrao iznimno kompletnu utakmicu i ostvario double-double s 15 poena, deset skokova i šest asistencija. Martin Salamunić također je postigao 15 poena, uz sedam skokova, a Zdravko Perić dodao je 11 poena i pet asistencija. Hrvatska je utakmicu završila s 44 skoka i 21 asistencijom te pogodila osam trica i 23 slobodna bacanja.

Za razliku od uvjerljive pobjede nad Norveškom na otvaranju prvenstva, Švicarska je od početka pokazala da Hrvatsku očekuje znatno teži posao. Prva četvrtina bila je potpuno izjednačena, uz česte promjene vodstva, a Švicarci su je završili s minimalnom prednošću 19:17. Hrvatska je u drugoj dionici podigla razinu igre, pronašla bolji napadački ritam i počela stvarati prednost. Uz raspoloženog Vučkovića i važan doprinos Santre i Salamunića, naši su juniori drugu četvrtinu dobili 28:16 te na poluvrijeme otišli s deset poena prednosti – 45:35.

U trećoj četvrtini nastavila se igra u kojoj je Hrvatska održavala prednost oko deset poena, dok se borbena Švicarska uporno vraćala i nije dopuštala potpuno odvajanje. Hrvatska je u posljednjih deset minuta ušla s vodstvom 64:51. Početkom završne dionice Švicarci su zaprijetili i smanjili zaostatak, ali je Hrvatska odgovorila te se sredinom četvrtine odvojila na najvećih +16, 76:60. Činilo se da je utakmica prelomljena, no Švicarska je pritiskom na loptu i nakon nekoliko hrvatskih izgubljenih lopti ponovno unijela neizvjesnost.

Hrvatska je u posljednju minutu ušla s prednošću 85:74, a Švicarci su do kraja uspjeli ublažiti poraz. Naši su juniori ipak sačuvali vodstvo i slavili sa 87:81 te nakon dvije odigrane utakmice ostali na maksimalnom učinku.

Posebnu atmosferu ponovno je stvorila lijepo ispunjena Sportska dvorana Zamet, čija je publika hrvatskoj reprezentaciji bila važna podrška tijekom cijele utakmice. Hrvatsku sutra očekuje dan odmora, u koji ulazi sretna i zadovoljna nakon dvije pobjede u dva susreta. Sljedeća utakmica na rasporedu je 28. srpnja u 18 sati protiv Rumunjske, ponovno u Sportskoj dvorani Zamet. Pozivamo navijače da još jednom ispune tribine i podrže naše juniore u nastavku prvenstva.

Roko Anzulović, pomoćni trener Hrvatske:

„Bila je to teška utakmica. Znamo da u ovoj B diviziji možemo igrati bolje, ali pobjedi se ne gleda u zube. Čestitam dečkima, a sada se okrećemo sljedećem izazovu i želimo se što bolje pripremiti za Rumunjsku.“

„U prvih 13 minuta primili smo 28 poena, a nakon toga podigli smo razinu obrane. Upravo nam je obrambeni dio donio sigurnost i prednost. Imali smo 15 ili 16 poena razlike i priliku prelomiti utakmicu laganim poenima, ali smo svojim pogreškama vratili Švicarsku u susret. Prvenstvo je dugo i idemo utakmicu po utakmicu. Lijepo je imati dvije pobjede, ali svjesni smo da moramo igrati bolje.“

„Rijetko imamo priliku igrati veliko prvenstvo na domaćem terenu, zato pozivam sve koji još nisu bili na utakmicama da dođu i podrže nas. Podrška gledatelja igračima mnogo znači, a mi ćemo dati sve od sebe da je opravdamo na terenu.“

Tomislav Vučković, hrvatski reprezentativac:

„Osjećaj je odličan. Bila je to teška utakmica, s dosta uspona i padova. Počeli smo nešto sporije, ali smo se zatim podignuli, preuzeli prednost i uspjeli je zadržati do kraja.“

„Švicarska je kvalitetna momčad s nekoliko vrlo dobrih pojedinaca. Bila nam je ovo druga utakmica u dva dana i nije bilo lako, ali pokazali smo kvalitetu i fizičku spremnost. Posebno bih istaknuo naše visoke igrače, koji su napravili odličan posao u reketu i otvorili prostor nama šuterima. Ovo je prije svega bila timska pobjeda.“

„Atmosfera je odlična i kao momčad rastemo iz dana u dan. Pozivam sve navijače da nas dođu podržati. SD Zamet bio je gotovo pun i puno nam znači igrati pred takvom publikom.“