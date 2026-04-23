Sjajni Kuzmanović ponovno briljirao: Pogledajte obrane kojima je oduševio Njemačku

Berlinska momčad od početka je nametnula ritam i većim dijelom susreta držala kontrolu, no Gummersbach se nije predavao. Najviše zasluga za to imao je hrvatski vratar Dominik Kuzmanović, koji je novim sjajnim izdanjem dugo održavao svoju momčad u igri.

Kuzmanović je skupio 12 važnih obrana i ponovno potvrdio koliko znači Gummersbachu, ali na suprotnoj strani stajao je još raspoloženiji Dejan Milosavljev. Srpski vratar bio je jedan od ključnih ljudi berlinske pobjede s čak 19 obrana, čime je praktično zaključao svoju mrežu u trenucima kada se susret lomio.

Upravo je njegova izvedba donijela Fuchseu vrijedne bodove u borbi za vrh ljestvice i potvrdila koliko je berlinska momčad opasna kada ima raspoloženog čuvara mreže.

Za Gummersbach je ovo prvi poraz nakon impresivnog niza od 11 uzastopnih pobjeda. Unatoč tome, momčad i dalje čvrsto drži poziciju koja vodi prema europskim natjecanjima sljedeće sezone, što je i dalje velik uspjeh.

Dodatnu zanimljivost cijeloj priči daje činjenica da Kuzmanović na ljeto seli u Magdeburg. Ondje će dijeliti svlačionicu s Matejem Mandićem, pa će vodeća momčad Njemačke u novu sezonu ući s iznimno moćnim hrvatskim vratarskim tandemom.