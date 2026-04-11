atp monza

Sjajni Dino Prižmić stigao na korak do najvećeg uspjeha u karijeri

I.Ž./Hina

11.04.2026 u 15:41

Dino Prižmić
Dino Prižmić Izvor: EPA / Autor: JOEL CARRETT / EPA
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Hrvatski teniski reprezentativac Dino Prižmić (ATP - 106.) na pragu je najvećeg uspjeha u karijeri, nakon što je u subotu došao do finala ATP Challengera 125 na zemljanoj podlozi u talijanskoj Monzi pobijedivši domaćeg predstavnika Mattiju Belluccija (ATP - 79.) 7-6 (1), 6-4

Zahvaljujući već ovom rezultatu Dino Prižmić (20) će sljedeći tjedan prvi put u karijeri biti rangiran među 100 najboljih tenisača svijeta.

Ovo je Prižmićevo prvo finale u ovoj godini, a ukupno sedmo na Challenger Touru, na kojem je u dosadašnjih šest mečeva za trofej triput pobijedio. Posljednji od ta tri naslova osvojio je prošle godine u lipnju u Bratislavi, nakon što je tri tjedna prije postao i pobjednikom Zagreb Opena na Šalati.

Do četvrtog i najznačajnijeg trofeja  u karijeri, Prižmić će pokušati doći protiv prvog nositelja, Belgijca Raphaela Collignona (ATP - 68.) koji je u polufinalu nadigrao Španjolca Martina Landalucea (ATP - 105.) 6-1, 6-4.

Nedjeljni finalni dvoboj Prižmića i Collignona trebao bi započeti u 11 sati. Bit će to njihov drugi međusobni obračun, a u prvom, odigranom u studenom 2024. u Bratislavi, na tvrdoj podlozi u dvorani, slavio je belgijski tenisač u tri seta. 

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NEVIĐENO

NEVIĐENO

Pogledajte najbizarniji gol u povijesti Hrvatske: Igrač s centra vodio loptu i ušetao u svoj gol
VAŽAN GOL

VAŽAN GOL

Vatreni zabio autogol: Luka Sučić izjednačio fantastičnim udarcem s 25 metara
teški trenuci

teški trenuci

Neymar se prisjetio poraza od Hrvatske i otkrio dramatični detalj: 'Mislio sam da ću umrijeti'

najpopularnije

Još vijesti