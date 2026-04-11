Sjajni Dino Prižmić stigao na korak do najvećeg uspjeha u karijeri

Ovo je Prižmićevo prvo finale u ovoj godini, a ukupno sedmo na Challenger Touru, na kojem je u dosadašnjih šest mečeva za trofej triput pobijedio. Posljednji od ta tri naslova osvojio je prošle godine u lipnju u Bratislavi, nakon što je tri tjedna prije postao i pobjednikom Zagreb Opena na Šalati.

Do četvrtog i najznačajnijeg trofeja u karijeri, Prižmić će pokušati doći protiv prvog nositelja, Belgijca Raphaela Collignona (ATP - 68.) koji je u polufinalu nadigrao Španjolca Martina Landalucea (ATP - 105.) 6-1, 6-4.

Nedjeljni finalni dvoboj Prižmića i Collignona trebao bi započeti u 11 sati. Bit će to njihov drugi međusobni obračun, a u prvom, odigranom u studenom 2024. u Bratislavi, na tvrdoj podlozi u dvorani, slavio je belgijski tenisač u tri seta.