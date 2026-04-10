legenda dinama

Evo tko je sve došao na posljednji ispraćaj Srećka Bogdana: 'Zbogom, Čeči...'

I.Ž.

10.04.2026 u 17:09

Sprovod Srećka Bogdana, 10.4.2026. Izvor: Pixsell / Autor: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

U Murskom Središću je danas pokopan legendarni nogometaš Dinama Srećko Bogdan

Srećko Bogdan preminuo je 8. travnja, a danas je u Murskom Središću ispraćen na vječni počinak.

Od legendarnog Čečija oprostili su se njegovi suigrači iz Dinama i broji nogometni dužnosnici - Zorislav Srebrić, Drago Vabec, Marko Mlinarić, Stjepan Deverić, Ivan Cvjetković, Džemal Mustedanagić, Branko Ivanković, Ilija Lončarević...

U ime Hrvatskog nogometnog saveza i GNK Dinamo Zagreb izraze sućuti obitelji i svima okupljenima uputio je Zorislav Srebrić.

'Srećko je bio sjajan dečko i svi ćemo trajno pamtiti njegov nogometni put i nastupe u dresu hrvatske reprezentacije. Bio je vrckast, komunikativan i druželjubiv i nikada se nije ljutio. Fantastičan mentor mladima koji je svoje znanje ugradio i u početak karijere Luke Modrića. Duboko ćemo ga nositi u našim mislima i sjećanjima zbog svega čime je zadužio hrvatski nogomet', istaknuo je Srebrić, a posebnu je poruku poslao predsjednik Dinama Zvonimir Boban:

Sprovod Srećka Bogdana, 10.4.2026. Izvor: Pixsell / Autor: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

'Poštovana obitelji Bogdan, poštovani i dragi Međimurci, dinamovci naši - iskrena vam sućut.

Danas oplakujemo divnog čovjeka i velikana našeg kluba, ali njegov trag ostaje - njegova poruka ostaje - zauvijek. Jer Čeči je bio pravo i istinsko oličenje pravog Dinama. Ljudski i nogometno.

U mom odrastanju bilo je nekoliko simbola nogometne igre: Zekin slalom, Mlinkin dribling, Cicin oksford i Čečijev skok! Onaj sa zadrškom: kao da lebdi, kao da zaustavlja i pobjeđuje vrijeme.

Iznimno sam ponosan na moju prvu utakmicu za domovinu, u Rijeci, protiv Rumunja 22. 12. 1990. Ne samo jer to je bio dosanjani san generacija već i zbog fakta da je Cico bio kapetan, Čeči štoper i dokapetan, a Dražan Jerković izbornik.

Dijete i njegovi idoli: u istom dresu, u istom zagrljaju.

U nadi da ćemo možda zaigrati negdje gore po Božjim livadama, želimo snagu njegovim bližnjima - cijela Dinamova obitelj i vaša je.

Neka mu je laka međimurska, hrvatska zemlja, a duša mu je uvijek imala mir.

U dobru po kojem ćemo ga uvijek imati u srcu, u osmijehu tako posebnom. Onom širokom koji je slika čovjeka kakav je bio.'

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NEVIĐENA EUFORIJA

NEVIĐENA EUFORIJA

Ovo se ne pamti: Navijači BiH napravili nešto nevjerojatno prije Svjetskog prvenstva
NEOČEKIVAN POTEZ

NEOČEKIVAN POTEZ

Mlade zvijezde Dinama sele u drugu momčad: Evo o čemu se radi
NOVO IME

NOVO IME

Italija ima novog izbornika: Evo tko mijenja Gattusa

najpopularnije

Još vijesti