Evo tko je sve došao na posljednji ispraćaj Srećka Bogdana: 'Zbogom, Čeči...'

'Srećko je bio sjajan dečko i svi ćemo trajno pamtiti njegov nogometni put i nastupe u dresu hrvatske reprezentacije. Bio je vrckast, komunikativan i druželjubiv i nikada se nije ljutio. Fantastičan mentor mladima koji je svoje znanje ugradio i u početak karijere Luke Modrića. Duboko ćemo ga nositi u našim mislima i sjećanjima zbog svega čime je zadužio hrvatski nogomet', istaknuo je Srebrić, a posebnu je poruku poslao predsjednik Dinama Zvonimir Boban :

U ime Hrvatskog nogometnog saveza i GNK Dinamo Zagreb izraze sućuti obitelji i svima okupljenima uputio je Zorislav Srebrić.

Od legendarnog Čečija oprostili su se njegovi suigrači iz Dinama i broji nogometni dužnosnici - Zorislav Srebrić, Drago Vabec, Marko Mlinarić, Stjepan Deverić, Ivan Cvjetković, Džemal Mustedanagić, Branko Ivanković, Ilija Lončarević ...

Srećko Bogdan preminuo je 8. travnja, a danas je u Murskom Središću ispraćen na vječni počinak.

'Poštovana obitelji Bogdan, poštovani i dragi Međimurci, dinamovci naši - iskrena vam sućut.

Danas oplakujemo divnog čovjeka i velikana našeg kluba, ali njegov trag ostaje - njegova poruka ostaje - zauvijek. Jer Čeči je bio pravo i istinsko oličenje pravog Dinama. Ljudski i nogometno.

U mom odrastanju bilo je nekoliko simbola nogometne igre: Zekin slalom, Mlinkin dribling, Cicin oksford i Čečijev skok! Onaj sa zadrškom: kao da lebdi, kao da zaustavlja i pobjeđuje vrijeme.

Iznimno sam ponosan na moju prvu utakmicu za domovinu, u Rijeci, protiv Rumunja 22. 12. 1990. Ne samo jer to je bio dosanjani san generacija već i zbog fakta da je Cico bio kapetan, Čeči štoper i dokapetan, a Dražan Jerković izbornik.

Dijete i njegovi idoli: u istom dresu, u istom zagrljaju.

U nadi da ćemo možda zaigrati negdje gore po Božjim livadama, želimo snagu njegovim bližnjima - cijela Dinamova obitelj i vaša je.

Neka mu je laka međimurska, hrvatska zemlja, a duša mu je uvijek imala mir.

U dobru po kojem ćemo ga uvijek imati u srcu, u osmijehu tako posebnom. Onom širokom koji je slika čovjeka kakav je bio.'