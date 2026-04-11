Pogledajte dirljiv oproštaj navijača Karlsruhera od Srećka Bogdana: 'Legende nikad ne umiru'

Uoči utakmice 29. kola 2. Bundeslige protiv Arminije Bielefeld, koju je Karlsruher dobio 4:1, na stadionu je održana minuta šutnje u čast nekadašnjeg igrača koji je ostavio dubok trag u povijesti kluba. Posebno dirljiv trenutak stigao je s tribina, gdje su navijači razvili transparent s porukom:

'Legende nikad ne umiru! Počivaj u miru, Čeči.'

Tom gestom još jednom su pokazali koliko je Srećko Bogdan značio Karlsruheru, klubu u kojem je proveo najvažniji dio svoje inozemne karijere i u kojem je ostao duboko cijenjen i nakon igračkih dana.

Bogdan je u Karlsruher stigao 1985. godine, nakon odlaska iz Maksimira, i ondje ostao sve do kraja igračke karijere 1993. godine. U dresu njemačkog kluba upisao je ukupno 280 nastupa i postao jedno od prepoznatljivih imena klupske povijesti.

Ni nakon završetka karijere nije napustio Karlsruher. Radio je kao direktor omladinske škole i trener juniora, a poslije i kao pomoćni trener seniorske momčadi, sve do 2000. godine. Upravo zato oproštaj koji su mu priredili klub i navijači ima dodatnu težinu - nije bio samo bivši igrač, nego čovjek koji je desetljećima bio dio Karlsruhera.

Srećko Bogdan pokopan je u petak na gradskom groblju u Murskom Središću, a dirljive scene iz Njemačke još su jednom potvrdile koliko je snažan trag ostavio iza sebe.