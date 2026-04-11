Hrvatska drugi put potopila Amerikance, sutra odlučujući obračun sa Srbijom

Hrvatska vaterpolska reprezentacija u susretu je 2. kola razigravanja za plasman od petog do osmog mjesta na turniru Svjetskog kupa u Alexandropoliju svladala SAD 18:12 (4:2, 4:3, 7:3, 3:4)
Marko Žuvela s pet i Tin Brubnjak s tri gola predvodili su Hrvatsku, dok je Maxwell Irvig zabio četiri za SAD.
Bila je to druga pobjeda Hrvatske protiv SAD-a ovoga tjedna, u ponedjeljak je bilo 16:7. Hrvatska je opet imala kontrolu utakmice od samog početka, a utakmica je prelomljena u trećoj četvrtini u kojoj su izabranici Ivice Tucka zabili sedam golova.
Hrvatska je prva na ljestvici sa šest bodova, druge SAD imaju tri, dok su Srbija i Nizozemska, koje će svoj susret 2. kola igrati kasnije u suboti, bez bodova.
U zadnjem kolu, u nedjelju Hrvatska će igrati protiv Srbije.
Samo će pobjednik ove skupine izboriti nastup na završnici Svjetskog kupa koja će se igrati u srpnju u Sydneyu.