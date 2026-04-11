svjetski kup

Hrvatska drugi put potopila Amerikance, sutra odlučujući obračun sa Srbijom

I.Ž./Hina

11.04.2026 u 15:31

Hrvatska vaterpolo Marko Žuvela Izvor: EPA / Autor: ANDREJ CUKIC / EPA
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Hrvatska vaterpolska reprezentacija u susretu je 2. kola razigravanja za plasman od petog do osmog mjesta na turniru Svjetskog kupa u Alexandropoliju svladala SAD 18:12 (4:2, 4:3, 7:3, 3:4)

Marko Žuvela s pet i Tin Brubnjak s tri gola predvodili su Hrvatsku, dok je Maxwell Irvig zabio četiri za SAD.

vezane vijesti

Bila je to druga pobjeda Hrvatske protiv SAD-a ovoga tjedna, u ponedjeljak je bilo 16:7. Hrvatska je opet imala kontrolu utakmice od samog početka, a utakmica je prelomljena u trećoj četvrtini u kojoj su izabranici Ivice Tucka zabili sedam golova.

Hrvatska je prva na ljestvici sa šest bodova, druge SAD imaju tri, dok su Srbija i Nizozemska, koje će svoj susret 2. kola igrati kasnije u suboti, bez bodova.

U zadnjem kolu, u nedjelju Hrvatska će igrati protiv Srbije.

Samo će pobjednik ove skupine izboriti nastup na završnici Svjetskog kupa koja će se igrati u srpnju u Sydneyu.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NEVIĐENO

