Legendarni Englez pogodio prošlog prvaka: Evo kako vidi sad Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu

Do početka Svjetskog prvenstva 2026. ostalo je nešto više od dva mjeseca, a bivši branič Liverpoola i engleske reprezentacije Jamie Carragher već je iznio svoja predviđanja za turnir koji će se igrati u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama.
Predstojeći Mundijal bit će povijesan jer će prvi put sudjelovati čak 48 reprezentacija, uz čak 104 utakmice - značajan skok u odnosu na 64 susreta na SP-u u Kataru 2022. godine.
Carragher, koji je točno prognozirao argentinski naslov na prošlom Svjetskom prvenstvu, i ovaj put nije štedio na hrabrim prognozama.
U grupnoj fazi 48 reprezentacija bit će raspoređeno u 12 skupina po četiri momčadi. U nokaut fazu prolaze dvije najbolje iz svake skupine te osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija.
Iako smatra da u grupnoj fazi neće biti previše iznenađenja, Carragher predviđa nekoliko velikih razočaranja u top 32 fazi. Među njima je i Švedska, za koju tvrdi da neće proći dalje, kao i Nizozemska, Škotska, Norveška, Kolumbija i Urugvaj.
Posebno je zanimljivo da vjeruje kako će Engleska izbaciti Norvešku predvođenu Erlingom Haalandom, dok bi Hrvatska trebala proći Kolumbiju. S druge strane, Bosna i Hercegovina, prema njegovim prognozama, svoj će nastup završiti porazom od SAD-a.
U kasnijoj fazi natjecanja Carragher ne vidi Hrvatsku kao ozbiljnog kandidata za sam vrh - predviđa njezin ispadanje protiv Španjolske već u osmini finala. Ipak, ni Španjolci, prema njegovoj prognozi, neće do kraja jer ih u polufinalu vidi kao žrtvu Francuske. U drugom polufinalu prednost daje Portugalu protiv Engleske.
U finalu očekuje reprizu finala Eura 2016., a titulu svjetskog prvaka ponovno daje Francuskoj predvođenoj Kylianom Mbappeom, koja bi tako stigla do svog trećeg naslova.