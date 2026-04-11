Pogledajte najbizarniji gol u povijesti Hrvatske: Igrač s centra vodio loptu i ušetao u svoj gol

Sve je krenulo krajem prvog dijela kada je Dubrava pri vodstvu Cibalije 1:0 tražila kazneni udarac. Igrač Dubrave je ostao ležati, Cibalia je izbacila loptu van igre, a sudac Titlić se nije oglasio.

Igra se nastavila ubacivanjem Dubrave, ali je Ante Matić umjesto da vrati loptu Cibaliji, zabio pogodak na praznu mrežu. To je razljutilo igrače Cibalije i nastao je kaos.

Situacija se nakon nekog vremena smirila, a ono što je uslijedilo iznenadilo je sve. Matić je uzeo loptu na centru i odveo ju sve do svoje mreže. Tako se na predah otišlo s vodstvom Cibalije 2:1.