NEVIĐENO

Pogledajte najbizarniji gol u povijesti Hrvatske: Igrač s centra vodio loptu i ušetao u svoj gol

N.M.

11.04.2026 u 14:42

Autogol Matića
Autogol Matića Izvor: Screenshot / Autor: MAXSport
Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

SuperSport 1. NL puna je ludih scena, ali ovo što smo vidjeli na utakmici Dubrave i Cibalije je nezapamćeno.

Sve je krenulo krajem prvog dijela kada je Dubrava pri vodstvu Cibalije 1:0 tražila kazneni udarac. Igrač Dubrave je ostao ležati, Cibalia je izbacila loptu van igre, a sudac Titlić se nije oglasio.

Igra se nastavila ubacivanjem Dubrave, ali je Ante Matić umjesto da vrati loptu Cibaliji, zabio pogodak na praznu mrežu. To je razljutilo igrače Cibalije i nastao je kaos.

Situacija se nakon nekog vremena smirila, a ono što je uslijedilo iznenadilo je sve. Matić je uzeo loptu na centru i odveo ju sve do svoje mreže. Tako se na predah otišlo s vodstvom Cibalije 2:1.

Dubrava - Cibalia (lude scene i dva gola) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport

Sažeci Hrvatske nogometne lige

