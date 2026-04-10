Italija ima novog izbornika: Evo tko mijenja Gattusa

Gattuso je napustio klupu nakon velikog razočaranja - Italija se nije uspjela plasirati na Svjetsko prvenstvo 2026. godine, što je izazvalo nove potrese u talijanskom nogometu. Talijanski nogometni savez (FIGC) brzo je reagirao i povjerenje dao Baldiniju, koji će reprezentaciju voditi već u lipanjskim ogledima.

Debi novog izbornika zakazan je za prijateljske utakmice protiv Grčke i Luksemburga, a statistika ide u prilog Talijanima. Protiv Grčke Italija ima izrazito pozitivan omjer. U dosadašnjih 11 susreta upisali su sedam pobjeda, tri remija i samo jedan poraz. Posljednji dvoboj odigran je 12. listopada 2019. na rimskom Olimpicu, gdje su 'azzurri' pred više od 56.000 gledatelja slavili 2:0 golovima Jorginha i Bernardeschija.

Još uvjerljiviji su Talijani protiv Luksemburga. U devet međusobnih susreta slavili su čak osam puta, dok je jedini remi (1:1) zabilježen u prijateljskoj utakmici 4. lipnja 2014. godine.

Baldini tako na klupu dolazi uz statistički povoljan raspored, no pravi izazovi tek slijede - cilj je vratiti Italiju na svjetsku scenu nakon bolnog izostanka s Mundijala.