Sjajni Dino Prižmić je uzeo prvi set, ali za nešto više ipak nije imao snage

Hrvatski tenisač odlično je otvorio meč i prvi set riješio uvjerljivo, prepustivši suparniku samo dva gema. U tim trenucima se činilo da Dino Prižmić nastavlja svoj madridski san i da je spreman za još jedan veliki skalp nakon odličnih nastupa u kvalifikacijama i glavnom turniru.

No, drugi set donio je preokret. Iskusni Tomas Martin Etcheverry je odmah na startu oduzeo servis Prižmiću i tu prednost sačuvao do kraja dionice. Time je vratio meč u ravnotežu i potpuno promijenio ritam susreta.

U odlučujućem setu Argentinac je još jače pritisnuo. Brzo je pobjegao na veliku prednost i činilo se da je priča završena, ali Prižmić se nije predao. Uspio je smanjiti zaostatak, spasiti i meč-loptu te nakratko zakomplicirati rasplet. Ipak, za potpuni povratak više nije imao snage ni prostora, pa je Etcheverry zaključio meč i izborio prolaz dalje.

Iako je ispao, Prižmić iz Madrida odlazi s velikim samopouzdanjem za nastavak sezone te će na najnovijoj ATP ljestvici skočiti na 77. mjesto što će mu biti i ranking karijere.

