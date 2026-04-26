Marc Marquez izletio već u drugom krugu, a na kraju je slavio njegov brat Alex

Ivan Žurić

26.04.2026 u 15:58

Alex Marquez
Alex Marquez Izvor: EPA / Autor: DUSTIN SAFRANEK / EPA
Španjolac Alex Marquez pobijedio je na Velikoj nagradi Španjolske u MotoGP-u na kultnoj stazi u Jerezu

Alex Marquez pobjednik je Velike nagrade Španjolske u MotoGP-u, a domaća utrka u Jerezu donijela je potpuni obrat u odnosu na ono što se očekivalo prije starta.

Vozač Gresinija prvi je prošao ciljem nakon utrke koju je obilježio rani pad njegova brata Marca Marqueza, dok su iza pobjednika završili Marco Bezzecchi i Fabio Di Giannantonio. Jorge Martin završio je četvrti.

Marc Marquez u utrku je krenuo s prvog mjesta, ali njegova je priča vrlo brzo završila. Već je u drugom krugu izgubio kontrolu i izletio sa staze, čime je otvorio bratu Alexu da preuzme glavnu riječ na domaćoj stazi. Bio je to težak udarac za Marca, ali i ključan trenutak cijele utrke.

>> pogledajte težak pad Marca Marqueza OVDJE.

Alex nakon toga nije propustio priliku. Odvozio je mirno, kontrolirano i bez velikih pogrešaka, držao ritam na vrhu i odbio svaki pokušaj da mu se konkurencija približi dovoljno za ozbiljan napad. Tako je stigao do velike pobjede pred domaćom publikom i prekinuo pobjednički niz Marca Bezzecchija, koji je u Jerez stigao kao vodeći u ukupnom poretku.

Iza njega su se vodile važne borbe za postolje. Bezzecchi je uspio uzeti drugo mjesto i time ipak sačuvati prvo mjesto u ukupnom poretku, dok je Di Giannantonio završio treći. Jorge Martin probio se do četvrte pozicije, a utrka je dodatno potvrdila koliko je sezona MotoGP-a već sada nepredvidiva i koliko jedan vikend može potpuno okrenuti raspoloženje u poretku i momčadima.

Prvi u ukupnom poretku vozača je Bezzecchi sa 101 bodom, 11 više od drugoplasiranog Martina.

Prvenstvo MotoGP-a nastavlja se za tri tjedna u Barceloni.

Hajduku poništen gol u derbiju: Pogledajte sve situacije

  • 53'

    Hajduk je poveo preko Melnjaka, ali odmah je podignuta zastavica za zaleđe.

  • 41'

    Rijeka je propustila sjajnu piliku: prvo je Silić obranio udarac Dantasa, a onda je Šarlija zatresao svoju gredu.

  • 37'

    Kakav promašaj! Pukštas je išao sam na golmana nakon Livajinog proigravanja, no promašio je cijeli gol...

RIJEKA
0:0
HAJDUK
