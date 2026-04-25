Jose Mourinho poslao jasnu poruku Zlatku Daliću: 'Ivanović? Ne želim se miješati, ali...'

I.Ž.

25.04.2026 u 22:38

Franjo Ivanović i Jose Mourinho Benfica Izvor: Profimedia / Autor: Adrian Dennis / AFP / Profimedia
Franjo Ivanović je odigrao fantastičnih 15 minuta za Benficu u 4:1 pobjedi protiv Moreirensea. Zabio je Ivanović dva sjajna gola, a nakon utakmice pohvalio ga je trener Jose Mourinho koji je imao i savjet za izbornika Zlatka Dalića

Ubacio je Jose Mourinho našeg Franju Ivanovića u igru tek u 75. minuti, ali i to mu je bilo dovoljno da zabije dva gola i maksimalno iskoristi minimalnu minutažu koju ima otkako je Specijalni preuzeo klupu Benfice.

Istina je da se Ivanović pod Mourinhom nije naigrao, a to se na kraju odrazilo i na poziv u reprezentaciju. Zlatko Dalić ga je uvrstio na pretpoziv, ali na kraju nije konkurirao za prijateljske utakmice koje su Vatreni na Floridi igrali s Kolumbijom i Brazilom krajem ožujka i početkom travnja.

Nakon večerašnje utakmice Jose Mourinho je pohvalio Ivanovića te se potom osvrnuo i na mogući poziv u hrvatsku reprezentaciju za Svjetsko prvenstvo.

'Izbornik je izbornik. Dalić je Dalić. On odlučuje, daleko od toga da se želim miješati. No, Ivanović trenutno igra više, a njegovi golovi pokazuju što može donijeti u određenim situacijama', kazao je Mourinho te savjetovao Dalića:

'Želim vjerovati da Svjetsko prvenstvo tjera izbornike da razmišljaju o tisuću i jednoj situaciji u igri, a on je u nekim specifičnim okolnostima vrlo opasan igrač koji momčadima može puno dati. Uz dužno poštovanje prema Daliću, neka on odluči što je najbolje za Hrvatsku', zaključio je Mourinho.

Pogledajte još jednom sjajne golove Franje Ivanovića!

