Sjajna partija Kristijana Lovrića; zabio je hat-trick i 'slomio' žilave Varaždince na njihovom terenu

U dvoboju 7. kola Hrvatski Telekom Prve HNL u Varaždinu su nogometaši Gorice svladali Varaždin 3:1 i probili se na četvrto mjesto prvenstvene ljestvice

Nogometaši Gorice u novu su sezonu krenuli s dva gostujuća poraza. No, nije to tako strašno ako se zna da su na strani gubili od Dinama i Hajduka. Sada su iz trećeg pokušaja u gostima kod Varaždina stigli do pobjede i tri nova vrlo važna boda...