Sigur: Kada je Kanada zabila Hrvatskoj za 1:0... Nikad u životu nisam bio sretniji

Sigur je otkrio kako je još 2018. godine, kada je objavljeno da će Kanada biti jedan od domaćina SP-a, imao jasnu viziju svoje budućnosti: 'Sjećam se da sam mu rekao da ću igrati za Kanadu na tom Svjetskom prvenstvu. I evo, sad ćemo odigrati dvije utakmice u mom rodnom gradu Vancouveru. Ali čim sam čuo da je Kanada domaćin, rekao sam si da moram biti u toj ekipi i da moram izaći na teren u dresu Kanade.'

Iako je u međuvremenu nosio dres hrvatske U-21 reprezentacije i bio na radaru izbornika Zlatka Dalića, u kolovozu 2024. donio je konačnu odluku i odabrao Kanadu. O svojoj vezi s Hrvatskom kaže:

'Tri osobe koje su odigrale veliku ulogu da dođem u Europu i dospijem ovdje gdje sam sad su Hrvati iz Kanade. Jako sam im zahvalan na svemu što su napravili za mene, zahvalan sam hrvatskim zajednicama u Vancouveru, Torontu i sada u Hrvatskoj.'

'Odrastao sam gledajući reprezentaciju, ponosan sam na svoje hrvatske korijene, ali osjećam se kao da sam kanadski Hrvat. Rođen sam ovdje, živio sam ovdje i igrao nogomet ovdje cijeli život, tako da sam se osjećao kao da dugujem Kanadi obući njezin dres.'

Posebno emotivno prisjetio se Svjetskog prvenstva 2022. i trenutka kada je Kanada povela protiv Hrvatske, što mu je ostalo najdraže sjećanje s tog natjecanja: 'Najdraža uspomena sa svjetskih prvenstava mi je gol Kanade protiv Hrvatske. Bio sam u Hajduku, došao sam nekoliko mjeseci prije početka Svjetskog prvenstva. Suigrači su me dosta zezali'

'Bio sam sa svojim američkim suigračem, samo nas dvojica smo bili u sobi, a Hrvati su pokušali ući i gledati utakmicu s nama. Rekao sam im da ne mogu i da moraju ostati vani. Kada je Kanada zabila za 1:0... Nikad u životu nisam bio sretniji. Emocije su me preplavile, nisam mogao vjerovati.'

'Nažalost, Kanada nije uspjela dugo ostati u prednosti. Ali to kako sam se ja, kanadski dječak u Hrvatskoj, osjećao u tom trenutku kada im je Kanada zabila... A i utakmica prije toga, protiv Belgije, završila je nesretno, ali igrali su odlično. Tada sam vidio da je to ozbiljna ekipa i nadao sam se da jednog dana mogu biti njezin dio.'

