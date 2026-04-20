'Hajduk može biti konkurentniji iduće sezone... Situacija je drukčija'

Iza Grafa neki su veliki uspjesi, poput osvajanja lige s Rakowom, ali je i dalje za većinu gledatelja potpuna enigma. Njegov dolazak prokomentirali su stručni komentatori u MAXSportovoj emisiji Totalni nogomet. Ivan Ljubić je o Grafu rekao:

'Vrlo interesantan čovjek koji ima rezultate iza sebe. Ono što on donosi može Hajduku kliknuti, ako nađu zajednički jezik on i Garcija, a imaju vremena, više nije sve 'na knap'. S ovim što je stvorio, Hajduk može biti još konkurentniji iduće sezone.'

Mateo Pukšar je nastavio: 'Situacija je sada drukčija. Vučević nije mogao pripremati momčad po svojoj želji jer je došao kasno, Garcija je već bio u klubu, a financijska situacija je bila takva. Sada se može komunicirati s trenerom ono najbitnije i znat će ugovore sadašnjih igrača do kraja ovog mjeseca. To je sjajna polazišna točka.'

'Hajduk ima što staviti u izlog i dobiti novac, a Graf je navikao raditi u momčadima s ograničenim budžetom. S tim novcem mogu se dovesti kvalitatna pojačanja', smatra Pukšar.