kakav propust

Momčad koja pretendira na SHNL neće moći ući u ligu: Razlog je bizarna greška

M.Š

20.04.2026 u 22:02

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL
Prva NL lagano se privodi svom kraju, a bitka za ulazak u elitni hrvatski nogometni rang još je uvijek aktivna.

Rudeš je najizgledniji favorit za povratak u SHNL, a njemu za vratom pušu Sesvete koje imaju četiri boda manje. Do kraja je ostalo još šest kola i promjene na vrhu su nemoguće, no sve i da Sesvete završe prve, to će biti irelevantno za ulazak u viši rang.

Kako prenose Sportske novosti, razlog je prilično bizaran. Naime, u klubu su kasnili sa slanjem zahtjeva za prvoligašku licencu i isti namjeravaju poslati s dva mjeseca zaostatka. Ipak, prenosi navedeni list, njihov zahtjev bit će odbijen.

HNS je javno objavio koji su klubovi poslali zahtjev za licencu, a Sesvete su je tražile isključivo za Prvu NL, ne i za SHNL. Stoga, čak i u slučaju prolaska, promocije neće biti.

HNS je priopćio da će prvostupanjske odluke biti donesene najkasnije do 27. travnja, a javnosti predstavljene do 30. travnja. Klubovi koji eventualno ostanu bez licence imat će rok od osam dana za žalbu, nakon čega će Žalbeno tijelo donijeti konačne odluke do 27. svibnja, dok će njihova objava uslijediti najkasnije do 29. svibnja.

kakav propust

kakav propust

Momčad koja pretendira na SHNL neće moći ući u ligu: Razlog je bizarna greška
