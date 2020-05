Iako su hrvatski drugoligaši na prisilnom odmoru, temeljem odluke Nacionalnog stožera Civilne zaštite i HZJZ, odnosno Hrvatskog nogometnog saveza da se na teren vraćaju samo prvoligaši, u NK Šibeniku imaju dodatni razlog za veselje

naklon do poda

Točnije, ne primjenjuje se članak 52. 'Budući financijski podaci', kojim je klub trebao dokazati sposobnost da nesmetano posluje do kraja sezone. Kako je razmjere posljedice krize nemoguće definirati do kraja, iznimno ovog proljeća neće se to tražiti.

Pomaknuti su rokovi pa je HNS u petak 15. svibnja odlučivao u prvom stupnju, a do 20. svibnja rješenja trebaju biti dostavljena klubovima. U tom vremenu HNS će objaviti i službene podatke. Iako je koronavirus napravio udar na nogomet u cijelom svijetu, hrvatski sadašnji i budući prvoligaši nemaju većih briga i velika je vjerojatnost da će na kraju barem njih 11, ako ne svih 12 koji su u igri, imati papire za najviši rang. To je sigurno za Šibenik koji ulazi iz Druge lige, dok je kod Orijenta upitan stadion.

Od aktuzalnih deset provligaša, Inter je jedini klub koji nije dobio licencu u prvom stupnju zbog financijskih razloga. Ali razloga za brigu nema, jer direktor Branko Laljak ističe da će to brzo popraviti.

Problem s infrastruktorom imaju dva zagrebačka kluba, Dinamo i Lokomotiva, ali prema pisanju istog izvora, očekuje se da će Dinamu i HNS i UEFA na kraju dopustiti da se na njemu igra. Eventualno sa zatvorenom istočnom tribinom, što će se tek razjasniti.

Šibenik je prvi put u svojoj povijesti dobio licencu od prve, što se tiče financijskog aspekta. No, ona je uvjetna jer moraju još dotjerati stadion na Šubićevcu, što nije upitno budući da su domaćini finala Kupa. Dakle, Inter mora na popravni po pitanju financija, a Orijent treba osposobiti Kantridu da bi svih 12 klubova koji teoretski mogu biti prvoligaši imalo licence.

