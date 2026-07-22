EUROPSKI KOEFICIJENT

SHNL visi iznad opasne crte: Pogledajte UEFA-inu ljestvicu

A.H.

22.07.2026 u 08:36

Dinamo
Dinamo Izvor: Pixsell / Autor: Kjetil Waber/PIXSELL
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Hrvatski klubovi zasad nisu napravili ozbiljniji pomak na UEFA-inoj ljestvici, iako je Dinamov remi protiv Thuna ipak donio vrijedan doprinos nacionalnom koeficijentu.

Modri su u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka odigrali 1:1 u Švicarskoj, čime je Hrvatska osvojila novih 0,125 bodova. Nakon početne tri europske utakmice domaći predstavnici tako imaju po jednu pobjedu, remi i poraz.

Hrvatska je ostala na 23. mjestu UEFA-ina poretka nacionalnih liga s ukupno 22.531 bodom. Ta pozicija trenutačno je posebno važna jer predstavlja posljednju granicu koja bi prvaku HNL-a u sezoni 2027./2028. omogućila da kvalifikacije za Ligu prvaka otvori u drugom pretkolu.

Pad ispod te crte značio bi raniji početak europske sezone i dodatnu prepreku na putu prema glavnoj fazi najjačeg klupskog natjecanja.

Najbliža Hrvatskoj je Slovenija, koja ima 21.593 boda, dok se u borbu može uključiti i Izrael s 20.750. Razlike su dovoljno male da nekoliko dobrih ili loših rezultata tijekom ljeta može znatno promijeniti poredak.

Ispred Hrvatske nalazi se i suspendirana Rusija, kojoj se i dalje vodi koeficijent prema posebnom UEFA-inu obračunu nakon izbacivanja ruskih klubova iz europskih natjecanja 2022. godine.

Takva situacija najbolje pokazuje koliko je HNL pao u odnosu na razdoblje kada se približio europskom vrhu. Hrvatska liga je 2020. bila na 15. mjestu i imala dva predstavnika u kvalifikacijama za Ligu prvaka, dok se sada bori da sačuva status među najbolje 23 lige.

Hajduk je prolaskom protiv Žiline osigurao nastavak puta u Europskoj ligi, ali je do uspjeha stigao teže nego što se očekivalo. Dinamo je protiv Thuna izbjegao poraz, no njegov europski učinak i dalje nije uvjerljiv - u posljednjih devet utakmica ostvario je samo jednu pobjedu.

Pravu priliku za napredak Hrvatska će imati tek ako Dinamo, Hajduk, Rijeka i Varaždin produlje svoje europske kampanje. Povoljan ždrijeb u pojedinim natjecanjima otvorio je mogućnost za iskorak, ali nacionalni koeficijent neće se popraviti bez kontinuiteta pobjeda i prolazaka.

Zbog toga će svaki bod osvojen već u kvalifikacijama imati dodatnu težinu. Hrvatski klubovi ovog ljeta ne igraju samo za vlastiti plasman i zaradu, nego i za položaj iz kojeg će budući prvaci i osvajači Kupa kretati u Europu.

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