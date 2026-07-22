SHNL visi iznad opasne crte: Pogledajte UEFA-inu ljestvicu

Modri su u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka odigrali 1:1 u Švicarskoj, čime je Hrvatska osvojila novih 0,125 bodova. Nakon početne tri europske utakmice domaći predstavnici tako imaju po jednu pobjedu, remi i poraz.

Hrvatska je ostala na 23. mjestu UEFA-ina poretka nacionalnih liga s ukupno 22.531 bodom. Ta pozicija trenutačno je posebno važna jer predstavlja posljednju granicu koja bi prvaku HNL-a u sezoni 2027./2028. omogućila da kvalifikacije za Ligu prvaka otvori u drugom pretkolu.

Pad ispod te crte značio bi raniji početak europske sezone i dodatnu prepreku na putu prema glavnoj fazi najjačeg klupskog natjecanja.

Najbliža Hrvatskoj je Slovenija, koja ima 21.593 boda, dok se u borbu može uključiti i Izrael s 20.750. Razlike su dovoljno male da nekoliko dobrih ili loših rezultata tijekom ljeta može znatno promijeniti poredak.

Ispred Hrvatske nalazi se i suspendirana Rusija, kojoj se i dalje vodi koeficijent prema posebnom UEFA-inu obračunu nakon izbacivanja ruskih klubova iz europskih natjecanja 2022. godine.