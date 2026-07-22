Povijesna promjena na pomolu: Jedan Mundijal mogao bi se igrati u dvije godine

FIFA razmatra mogućnost da turnir počne krajem prosinca 2034., a završi u siječnju ili čak veljači 2035. godine.

Saudijska Arabija službeno je izabrana za domaćina SP-a 2034., ali termin održavanja još nije određen. Već je sada praktički isključena mogućnost igranja u tradicionalnom ljetnom razdoblju zbog ekstremno visokih temperatura.

Najlogičnije bi bilo primijeniti model sličan onome iz Katara 2022. i prvenstvo premjestiti u studeni i prosinac. Međutim, FIFA se suočila s novim problemom jer bi se taj termin 2034. godine preklapao s ramazanom, koji bi trebao trajati od sredine studenoga do sredine prosinca.

Tijekom ramazana muslimani poste od izlaska do zalaska sunca, a svakodnevni život i raspored aktivnosti u Saudijskoj Arabiji znatno se mijenjaju. Organizacija najvećeg nogometnog turnira u tom razdoblju zato bi bila vrlo složena za domaćine, igrače, navijače i televizijske kuće.

SP 2034. igrat će se 2035.?!

Kao jedno od mogućih rješenja spominje se početak prvenstva oko Božića 2034. godine i završetak tijekom siječnja 2035. Druga je opcija da se cijeli turnir odigra u siječnju i prvoj polovici veljače 2035.

Takva bi odluka značila da bi Svjetsko prvenstvo koje službeno nosi oznaku 2034. većim dijelom moglo biti odigrano godinu poslije. Bude li turnir trajao od prosinca do siječnja, prvi bi se put u povijesti protegnuo kroz dvije kalendarske godine.

FIFA će morati pronaći prostor i u već pretrpanom međunarodnom kalendaru. Zimsko održavanje ponovno bi prekinulo europsku klupsku sezonu, kao što se dogodilo tijekom prvenstva u Kataru, a dodatnu komplikaciju moglo bi izazvati eventualno proširenje turnira s 48 na 64 reprezentacije.

Veći broj sudionika značio bi više utakmica i turnir koji bi mogao trajati šest ili sedam tjedana, čime bi se ionako uzak prostor za njegovo održavanje dodatno smanjio.

Konačna odluka još nije donesena. FIFA će termin morati uskladiti sa Saudijskom Arabijom, konfederacijama, nacionalnim savezima, ligama i klubovima, kojima bi zimsko prvenstvo potpuno poremetilo sezonu.

Jedino je gotovo sigurno da se u Saudijskoj Arabiji neće igrati tijekom lipnja i srpnja. Ostvari li se jedna od opcija koje se sada razmatraju, SP 2034. moglo bi završiti tek 2035. godine i donijeti dosad neviđen raspored najvećeg nogometnog natjecanja.