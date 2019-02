Sharon Stone svjetskog skijanja spremna je za nove izazove; Lindsey Vonn otkrila čime će se baviti u budućnosti...

Američka skijašica Lindsey Vonn (34) prošlog vikenda na Svjetskom prvenstvu u švedskom Areu i službeno je završila profesionalnu karijeru. Oprostila se lijepa Amerikanka nakon čak 19 godina fantastične karijere u kojoj je postavila rekorde koji će trajati još desetljećima. Sad je spremna za nove izazove i ne skriva da se namjerava posvetiti - glumi

Veliku i više nego uspješnu sportsku karijeru Lindsey Vonn (34) okončala je osvajanjem brončane medalje u spustu na skijaškom SP-u u švedskom Areu. Bila joj je to osma medalja sa svjetskih prvenstava, na kojima je ukupno osvojila dva zlata te po tri srebra i tri bronce.

Lindsey Caroline Kildow (kasnije Vonn) rođena je 18. listopada 1984. u Saint Paulu (Minnesota) u brojnoj obitelji koju osim nje čine majka Linda Anne, otac Alan Lee, sestre Karin i Laura te braća Reed i Dylan. Prve skijaške korake napravila je sa samo dvije godine, i to s pokojnim djedom Donom Kildowom , s kojim je bila jako povezana i kojeg je kasnije često spominjala. U njegovu je čast osvojila brončano odličje u spustu na ZOI u Pjongčangu 2018. godine...

No uz jednu od najvećih skijaških karijera Lindsey Vonn je paralelno gradila karijeru u 'civilnom životu'. Jedna od najljepših skijašica podjednako se dobro snalazila na skijaškoj stazi, na kojoj je osvajala trofej za trofejom, kao i na crvenom tepihu, na kojem je atraktivnim izgledom mamila uzdahe milijuna obožavatelja diljem svijeta.

Koliko je Lindsey Vonn bila uspješna skijašica? Recimo to ovako - jedna je od šest skijašica u povijesti ( Janica Kostelić, Petra Kronberger, Pernila Wiberg, Anja Paerson i Tina Maze ) koja je u FIS Svjetskom skijaškom kupu pobjeđivala u svih pet disciplina (slalom, veleslalom, SuperG, spust, kombinacija). Prva je Amerikanka koja je osvojila olimpijsko zlato u spustu, na Zimskim olimpijskim igrama sudjelovala je četiri puta, osam je sezona u nizu osvajala Mali kristalni globus za najbolju spustašicu u Svjetskom kupu, na pobjedničkom se podiju našla 137 puta u karijeri, najviše u povijesti ženskog skijanja, a ukupno je 213 utrka završila među TOP 10!

Vonn je tako u karijeri stigla do 43 pobjede u spustu (uz 16 drugih i sedam trećih mjesta), ima 28 pobjeda u SuperG utrkama (11 drugih i sedam trećih mjesta), tu je još pet pobjeda u kombinaciji (uz pet drugih i tri treća mjesta), a ima četiri pobjede u veleslalomu (po jedno drugo i treće mjesto) te dvije pobjede u slalomu (uz dva druga i jedno treće mjesto).

Uz izuzetne rezultate na stazi, Lindsey Vonn je u svijet skijanja više nego uspješno unijela dašak glamura. Samom svojom pojavom, atraktivnim izgledom te zaraznim i iskrenim smiješkom, koji je postao njezin zaštitni znak, osvajala je simpatije gdje god se pojavila.

Iz godine u godinu svrstavali su je u sam vrh brojnih izbora za najljepše žene svijeta, a ona je svoj izgled uspješno naplaćivala. Okvirni izračun kaže kako je samo od nagrada u FIS Skijaškom kupu tijekom 19 godina karijere uspjela zaraditi oko šest milijuna eura. Iskreno, u svijetu vrhunskog sporta to i nije neki novac, ali Lindsey je sjajno naplatila kombinaciju uspjeha i atraktivnog izgleda.

Američki mediji nagađaju kako je od sponzora i marketinških akcija do sada zaradila više od 10 milijuna eura. Uz sve to je 2016. godine stigla i izdati knjigu.

'Trebala mi je 31 godina da konačno postanem sigurna u svoje tijelo i ono što jesam', kazala je Lindsey Vonn promovirajući svoju knjigu pod naslovom 'Strong Is The New Beautiful'. U njoj je svoja iskustva iz više nego uspješne karijere pretočila u fitnes priručnik namijenjen svima koji žele živjeti život na najjače. Promociju knjige začinila je tada fotografijom koja je raspametila milijune obožavatelja diljem svijeta. Naime, fotografirala se potpuno gola, a na sebi je imala samo - skijaške štapove!