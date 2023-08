Sergej Jakirović u intervjuu objasnio kako i zašto je napustio Rijeku i došao u Dinamo

Uskočili ste između dvije europske utakmice. Jeste li gledali utakmicu s AEK-om i jeste li mogli zaključiti iz toga što je, a što nije bilo dobro?

Gledao sam obje utakmice. Bilo je dosta dobrih stvari, počevši od prve utakmice. U njoj se dogodilo što se dogodilo. Druga je također bila jako dobra. To je nogomet, događaju se takve stvari. Imam slično iskustvo iz prošle sezone, zabili su mi škaricama u 120. minuti. Treba ići dalje, podići se, nema vremena za tugovanje.

Kako Vam Dinamo izgleda na početku sezone?

Meni Dinamo uvijek dobro izgleda. Nisam sa svojim klubovima bio uspješan protiv Dinama. Uvijek mi je nešto nedostajalo. To su najbolji igrači u Hrvatskoj koji žele pobjeđivati. Klub je narastao zadnjih godina, najbolji je po svemu. Svi koji smo u nogometu težimo doći ovdje, bez lažne skromnosti. Ovo mi je vrhunac posla. Ambiciozan sam, želim nešto napraviti i to prenijeti na svoju ekipu. U svakom klubu sam to uspio.