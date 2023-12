Senzacionalni West Ham slavio kod Arsenala i pogurao Liverpool na prvo mjesto

Vrlo rano je West Ham poveo, u 13. minuti strijelac je bio češki nogometaš Tomaš Souček čiji se pogodak dugo vremena pregledavao u VAR sobi. Sporno je bilo je li asistent Bowen uposlio Součeka u trenutku kada je lopta već prešla granicu igrališta.

Pogodak je bio priznat i iako je Arsenal pokušavao doći do izjednačenja, početkom drugog dijela uslijedio je novi šok za domaćina. Nakon kornera, u 55. minuti, Mavropanos je zahvatio loptu glavom te je od gredu pospremio u mrežu za 2-0. Do kraja je ponovno Arsenal napadao, ali nije došao ni do počasnog pogotka.

Mogao je West Ham zabiti i treći gol na susretu, ali je jedanaesterac Benrahme u 96. minuti obranio vratar Arsenala David Raya.

Arsenal je u posljednje četiri ligaške utakmice pobijedio samo jednom, dok je West Ham dobio treću prvenstvenu utakmicu u nizu te ni jednom nije primio pogodak.

Arsenal je ostao drugi na ljestvici te ima dva boda manje od Liverpoola, a bod više od Aston Ville te tri više od Manchester Cityja. Pobjeda je West Ham dovela na šestu poziciju ljestvice.