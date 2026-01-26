RUKOMETNI EURO

Senzacionalan poraz Francuske: Sad joj prijeti ispadanje s Eura

A.H.

26.01.2026 u 19:28

Francuska
Francuska Izvor: EPA / Autor: Sebastian Elias Uth/EPA
Velika senzacija dogodila se u trećem kolu drugog kruga Europskog prvenstva - otpisana Španjolska je iznenadila Francusku s 36:32.

Francuska je bila veliki favorit u ovom susretu i očekivalo se da će se pobjedom izjednačiti na vrhu 'skupine smrti' s Njemačkom, ali je doživjela šokantan poraz i sada joj prijeti ispadanje.

Francuska se u 47. minuti približila na gol zaostatka, no Španjolci su uzvratili s tri gola u nizu za 29:25 i do kraja susreta obranili su prednost.

Španjolsku su do pobjede predvodili Ian Barrufet s 10 golove, te Jan Gurri i Aleix Gomez s po pet golova, dok je Sergey Hernandez imao 14 obrana. Kod Francuza Aymeric Minne je zabio sedam, a Hugo Descat pet golova.

Njemačka je vodeća sa šest bodova, Francuska i Danska imaju po četiri, Norveška i Portugal po tri, a Španjolska ima dva boda. Kasnije večeras igraju Njemačka i Danska u susretu u kojem i jedni i drugi pobjedom mogu osigurati polufinale.

Ako Njemačka pobijedi, osigurat će prvo mjesto u skupini, a Danska bi u zadnjem kolu pobjedom protiv Norveške osigurala drugo mjesto. Francuzi bi u tom scenariju morali navijati za Norvešku protiv Danske te da pobijede Njemačku.

Ako Danska pobijedi Njemačku, onda će Danci biti na korak do osvajanja skupine, a Njemačka i Francuska će u posljednjem kolu igrati međusobno za drugo mjesto.

Nijemcima je za prolazak u polufinale dovoljan i jedan bod u naredna dva susreta.

Standings provided by Sofascore

