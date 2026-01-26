Senzacionalan poraz Francuske: Sad joj prijeti ispadanje s Eura

Francuska je bila veliki favorit u ovom susretu i očekivalo se da će se pobjedom izjednačiti na vrhu 'skupine smrti' s Njemačkom, ali je doživjela šokantan poraz i sada joj prijeti ispadanje.

Francuska se u 47. minuti približila na gol zaostatka, no Španjolci su uzvratili s tri gola u nizu za 29:25 i do kraja susreta obranili su prednost.

Španjolsku su do pobjede predvodili Ian Barrufet s 10 golove, te Jan Gurri i Aleix Gomez s po pet golova, dok je Sergey Hernandez imao 14 obrana. Kod Francuza Aymeric Minne je zabio sedam, a Hugo Descat pet golova.