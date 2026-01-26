Evo zašto su tisuće Danaca slavile sa Španjolcima: Francuze su izviždali

Danski navijači burno su proslavili španjolski trijumf jer im je to otvorilo vrata scenarija u kojem Danska već večeras, pobjedom nad Njemačkom, može osigurati polufinale.

Atmosfera je od početka išla na ruku Španjolcima. Imali su snažnu, glasnu podršku s tribina, dok su Francuzi, posebno u trenucima kada su izvodili sedmerce, bili pod zvižducima i ometanjem. U dvorani se jasno osjetilo da publika želi “dar” za Dansku - i dobila ga je.

Kako je utakmica odmicala, postajalo je sve jasnije da Francuzi tonu, a Španjolci kontroliraju ritam i rezultat. U završnici, kad je Aleix Gomez pogodio i praktički zapečatio iznenađenje, uslijedila je scena koja najbolje opisuje večer u Herningu: tisuće gledatelja ustale su i pljeskom ispratile španjolsku pobjedu.

Danski TV2 to je opisao riječima koje zvuče kao najava velikog raspleta: ‘Gotovo prođu trnci kad se nekoliko tisuća ljudi digne i plješće španjolskoj pobjedi. Nitko ovo nije očekivao - a za Dansku je to dar.’ Upravo zato su danski navijači slavili kao da su i sami osvojili bodove.