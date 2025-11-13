Senzacija u kvalifikacijama za SP! Na korak su od Mundijala nakon više od 50 godina

Nigerija je u prvom polufinalu nakon produžetaka uspjela svladati Gabon, dok je u drugom dvoboju, igranom u Rabatu, Demokratska Republika Kongo u posljednjim trenucima utakmice s 1:0 izbacila Kamerun.

U prvom dijelu utakmice pogodaka nije bilo, a činilo se da će isti ritam pratiti i drugo poluvrijeme. No u prvim minutama sudačke nadoknade zabljesnuo je Chancel Mbemba, kapetan i najiskusniji igrač DR Konga, koji je preciznim udarcem donio veliko slavlje svojoj reprezentaciji.

Time je DR Kongo stigao na korak do povijesnog uspjeha. Posljednji put nastupili su na Svjetskom prvenstvu 1974., kada su igrali pod imenom Zair. Tada su izgubili sve utakmice u grupi - od Jugoslavije 9:0, Brazila 3:0 i Škotske 2:0-

Nada i dalje živi, ali put je težak: DR Kongo mora u finalu afričkih kvalifikacija pobijediti Nigeriju, a zatim izboriti plasman kroz interkontinentalni playoff.