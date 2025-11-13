kvalifikacije za sp

Norveška stigla na korak do plasmana na SP

I.Ž./Hina

13.11.2025 u 21:55

Erling Haaland Norveška
Erling Haaland Norveška Izvor: EPA / Autor: TOMS KALNINS
Nogometaši Norveške stigli su na milimetar od plasmana na SP 2026. godine nakon što su u Oslu s uvjerljivih 4:1 pobijedili Estoniju

Po dva gola za Norvešku postigli su Sorloth (50 52) i Haaland (56, 62), da bi Saarma (64) ublažio poraz Estonije.

Vodeća Norveška sada ima 21 bod, šest više od druge Italije koja ima za odigrati još dva susreta, te gol-razliku +29 u odnosu na +10 Italije, pa ju samo još teorija može izbaciti s prvog nastupa na SP u 21. stoljeću.

I ta teoretska mogućnost mogla bi biti otklonjena ako Italija kasnije u petak ne svlada Moldaviju u Kišinjevu.

tportal
