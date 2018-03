Šarić bolji od bivšeg suigrača Hezonje; Sixersi dugo nisu bili bolji

U sinoćnjem dvoboju Philadelphia 76ersa Darija Šarića i Orlando Magica Marija Hezonje, Sixersi su bili bolji sa 118:98, a Los Angeles Lakers Ivice Zubca su izgubili od New Orleans Pelicansa.

Dario Šarić je sinoć došao i do svog 11 double-doublea ove sezone, u 21 minuti na terenu zabio je deset koševa (šut iz igre 3/7, trice 1/2) i upisao isto toliko skokova te jednu ukradenu loptu. Hezonja je odigrao 24 minute za Orlando i zabio je devet koševa (šut iz igre 3/9, trice 1/5) te tome pridodao tri skoka i dvije asistencije.

New Orleans Pelicans su svladali Los Angeles Lakerse sa 128-125 i to im je treća pobjeda u tri večeri, a do pobjede ih je predvodio Anthony Davis sa 28 koševa, 13 skokova i pet blokova. E’Twaun Moore je dodao 23 koša.

Zahvaljujući ovoj pobjedi Pelicans su peti u Zapadnoj konferenciji i imaju tri utakmice prednosti ispred Denvera, devetoplasiranog na Zapadu.

Kod Los Angelesa najbolji su bili Kentavious Caldwell Pope koji je utakmicu završio sa 28 koševa, Julius Randle i Brook Lopez su dodali po 23 svaki, a Kyle Kuzma 22. Ivica Zubac je odigrao pet minuta i zabio je dva koša (šut iz igre 1/1).

Charlotte Hornets su sa 149-79 razbili Memophis Grizzliese, a za ovako visoku pobjeud najzaslužniji je bio raspoloženi Kemba Walker sa 46 koševa od čega je deset trica.

Za Walkera je ovo deveta utakmica kojmnu je završio s učinkom većim od 40 koševa. U prvoj je četvrtini zabio 17 koševa, u drugoj 18 i 11 u trećoj prije nego je zamijenjen.

Pobjeda s najvećom razlikom koju su Charlotte prije upisali bila je pobjeda sa 52 koša razlike (136-84) nad Philadelphijom 1992.