Dalićev plan: Protiv Argentinaca se nećemo braniti, a Rakitić će nam otkriti Messijeve mane

Hrvatska je u subotu navečer u Kalinjingradu u svojoj prvoj utakmici na ovom SP-u svladala Nigeriju 2:0. Naša se reprezentacija odmah vratila u kamp pored St. Peterburga, a medijima se nakon velike pobjede obratio izbornik Zlatko Dalić. 'Super orlove' smo sredili, sad je sav fokus na Argentini i Leu Messiju...

'Sretni smo i zadovoljni s tri boda, ali moramo ostati čvrsto s obje noge na zemlji. Ne smijemo se prepustiti euforiji. Sad je najvažnije da odlučujemo sami o sebi, moramo dobiti jednu od dvije preostale utakmice', kazao je na početku hrvatski izbornik Zlatko Dalić i nastavio: 'Nije bilo previše ljepote, ali smo mi ostvarili svoj cilj i pobijedili. Čestitke svim igračima, ali to je samo jedna utakmica. Pred nama je još puno posla i težak put.'

Svi nakon velike pobjede protiv Nigerije hvale Dalićevu hrabrost da na 'super orlove' krene s izuzetno ofenzivnom postavom. 'Sigurno je to najteži dio, nije lako složiti momčad. Mora se napraviti dobar balansu ekipi, a mi smo morali tražiti način kako ćemo igrati protiv Nigerije. Moja odluka je bila da je to prva utakmica i da nemamo što čekati, ne možemo se vaditi na Argentini... Morali smo tražiti taj okomiti, dubinski pas i zato smo imali takve igrače na terenu. Mi smo odigrali kako treba, pogotovo zadnji red s Vidom i Lovrenom, bez pogreške. Govorio sam da moramo biti momčad i ekipa. Ako toga nema, onda nema ni rezultata i ambijenta. Mislim da je odluka bila dobra.' OK, Nigeriju smo sredili, sad nas čekaju Argentinci i Leo Messi... 'Mi smo nakon pobjede nad Nigerijom u malo komotnijoj situaciji nego Argentina nakon remija s Islanđanima. Imat ćemo tri dana da se pripremimo. Mi ćemo tražiti rješenja za Messija, znamo da ga ne možemo čuvati s jednim igračem, morat ćemo biti kompaktni, ali i mi imamo svoje adute. Neću sputavati igrače da pokažu svoju raskoš i talente', oprezan je u najavi Dalić koji ne skriva da za 'gauče' ima nekoliko različitih opcija: 'Tako da ćemo sigurno imati neka drugačija rješenja, ali nećemo se braniti i tražiti bod, jer mislim da to nema svrhe. Nama je jako bitno da ovisimo sami o sebi, a ne o drugim rezultatima. Sigurno da Argentina nije očekivala neodlučeno protiv Islanda i to ih je malo poremetilo. Oni će morati biti odlučniji protiv nas i imat će jedan pritisak. Oni znaju s kim igraju i mi znamo s kim igramo. Rekao bi da će to biti jedna šahovska partija.'

Hoće li mu Ivan Rakitić pomoći u koncipiranju igre za Messija? 'Puno razgovaram s igračima, on će sigurno biti moj pomoćnik sljedeća tri dana, možda zna nešto što Messi ne voli, meni će to Ivan reći sigurno, sad smo u reprezentaciji, a ne u klubu. Luka će mi reći kako je Zidane to pripremao, razgovarat ćemo i pronaći jedan najbolji miks...', otkriva 'tajno oružje' naš izbornik. Evo kako izbornik Zlatko Dalić vidi ulogu Luke Modrića koji je opet zaigrao na prirodnoj poziciji zadnjeg veznog... 'Kad sam stavio Luku protiv Grčke na desetku, onda su bile pohvale. Kad nije bio dobar, onda to nije bila dobra pozicija. No Luka je igrač koji može igrati sve, znam da je najidealnija pozicija zadnjeg veznog, ali mi ga je žao trošiti na toj poziciji. Sigurno da je igra sporija ako njega nema na toj poziciji, ali imamo igrače - poput Badelja, Kovačića ili Rakitića koji mogu igrati tu poziciju, koji tu kvalitetno mogu zamijeniti Modrića', kaže Dalić koji je otkrio i kako će pokušati zaustaviti Lea Messija: 'Kad sam vidio da Argentina vodi, bio sam sretan. A kad je Island izjednačio, onda sam navijao da tako ostane. Messi protiv Islanda nije bio u najboljem izdanju, ali moramo igrati momčadsku obranu na njemu. No, nešto se pita i nas u toj utakmici. Želim napraviti rezultat. Ponavljam, Leo Messi je najbolji svjetski igrač. On ponekad može sve napraviti sam, no moramo dati sve od sebe da ga zaustavimo. Nadam se da ćemo proći u drugu rundu i napraviti dobar rezultat', zaključuje hrvatski izbornik. Otkrio je Dalić i kako je zadovoljan izdanjem naših brzonogih krila, Perišića i Rebića...

''Ono što mene veseli kod Rebića i Perišića je da pomažu u fazi obrane, puno rade na terenu. Mislim da Perišić ima još puno prostora, dok je Rebiću ovo prvi put da je u ovoj ulozi. Imamo dva sjajna igrača na bokovima koji mogu promijeniti pozicije, koji su potentni i od kojih puno očekujem', iskren je Dalić koji je progovorio i o sudbini Vedrana Ćorluke. Jedan od naših najiskusnijih igrača utakmicu s Nigerijom odgledao je s klupe... 'Rekao sam da ćemo napraviti skauting za Argentinu. Imat ćemo vremena tri dana. Nama je Ćorluka jako bitan igrač i on je bez riječi, bez pogovora prihvatio da ide na klupu. Rekao sam mu da je to najbolja opcija za nas za tu prvu utakmicu. No sada je na redu Argentina, mi moramo odlučiti što je najbolje za nas. Sigurno da ću ja u ova dva dana napraviti analizu, ne znam hoćemo li pogoditi, ali napravit ćemo ono što mislim da će biti najbolja opcija', kaže Dalić koji nije mogao ne spomenuti hrvatske navijače koji su ispunili stadion u Kalinjingradu. Činilo se kako Hrvatska igra na svom terenu, Nigerija je do nogu potučena i na tribinama: