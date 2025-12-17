PROMETNO NA POLJUDU

Šahtar želi Hajdukovog nogometaša; evo koliko bi Splićani mogli zaraditi

A.H.

17.12.2025 u 08:51

Šimun Hrgović
Šimun Hrgović Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Bionic
Reading

Hajduk bi ove zime mogao prodati nekoliko nogometaša, a jedan od njih je i lijevi bočni Šimun Hrgović.

Darijo Srna, sportski direktor ukrajinskog Šahtara, želi dovesti Hrgovića, 21-godišnjaka koji je ove sezone odigrao 18 utakmica za splitsku momčad.

Koliko bi Hajduk mogao dobiti za njega? Germanijak otkriva da je riječ o oko tri milijuna eura. Hrgović je ugovor s Hajdukom produljio prije godinu dana i traje mu do kraja sezone 2027/28.

Uz Hrgovića, veliki interes vlada i za ostalim Hajdukovim draguljima - Branimirom Mlačićem, Rokasom Pukštasom i Nikom Sigurom.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

tportal
