Šahtar želi Hajdukovog nogometaša; evo koliko bi Splićani mogli zaraditi

Darijo Srna , sportski direktor ukrajinskog Šahtara, želi dovesti Hrgovića , 21-godišnjaka koji je ove sezone odigrao 18 utakmica za splitsku momčad.

Koliko bi Hajduk mogao dobiti za njega? Germanijak otkriva da je riječ o oko tri milijuna eura. Hrgović je ugovor s Hajdukom produljio prije godinu dana i traje mu do kraja sezone 2027/28.

Uz Hrgovića, veliki interes vlada i za ostalim Hajdukovim draguljima - Branimirom Mlačićem, Rokasom Pukštasom i Nikom Sigurom.