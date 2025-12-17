BIVŠI IGRAČ

'Hajduk će na proljeće dobiti najveće pojačanje'

17.12.2025 u 07:52

Marko Livaja i Gonzalo Garcia NK Hajduk Izvor: Cropix / Autor: Tom Dubravec
'Kad je spreman, Marko Livaja je najbolji igrač u ligi', poručio je bivši nogometaš Ivica Karabogdan.

Livaja je ove sezone u drugom planu kod trenera Gonzala Garcije i navijači Hajduka zabrinuti su njegovim statusom.

'Livaja sigurno nije problem Hajduka. Ne znam je li sad sto posto spreman, ali kad bude, bit će prevaga Hajduku i Hajduk će sigurno imati u njemu veliku pomoć, kao što je imao i ovih proteklih četiri-pet sezona. Kad je vukao taj Hajduk, kad je igrao pod injekcijama, kad je zabio svake sezone 20-25 golova i imao 15-20 asistencija. Znači Marko Livaja je nogometaš kakvih jako malo u Hrvatskoj ima, kakvih fali', rekao je za Index Karabogdan, koji je igrao za Cibaliju, Čakovec, Pomorac, Inter Zaprešić, Slaven Belupo i NK Zagreb.

'Petković i Livaja su onaj tip igrača zbog kojih ljudi dolaze na tribine, u dvorane, zbog kojih ljudi vole nogomet. Vidjet ćete Livaja će biti najveće pojačanja Hajduka u proljetnom dijelu sezone.'

Sažeci Hrvatske nogometne lige

