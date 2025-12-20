Sad je službeno: Evo kad i gdje će Hrvatska igrati s Brazilom

Hrvatska reprezentacija će uoči Svjetskog prvenstva odigrati dvije prijateljske utakmice.
Momčad Zlatka Dalića bi 26. ožujka trebala igrati prijateljski susret s Kolumbijom. Ta utakmica igrat će se u SAD-u, ali još nije službeno potvrđeno kad i gdje.
No, zato je poznato vrijeme i mjesto odigravanja prijateljske utakmice s Brazilom. Hrvatska i momčad Carla Ancelottija sastat će se 31. ožujka u Orlandu, a to je jučer službeno potvrdio brazilski nogometni savez.
'Ovo će biti dvije utakmice vrlo visoke razine protiv dvije vrhunske momčadi iz svjetskog nogometa. Nakon što smo se plasirali na Svjetsko prvenstvo odlučili smo se suočiti s visokorangiranim momčadima, koje su se također kvalificirale za prvenstvo, a koje predstavljaju različite nogometne škole. Imali smo protivnike iz Azije i Afrike, a zatim smo tražili one iz Europe koje bi mogle predstavljati istinske poteškoće Brazilu', rekao je direktor brazilski reprezentacija Rodrigo Caetano.
Podsjetimo, Hrvatska će na SP-u igrati u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom, a Brazil je u grupi s Marokom, Haitijem i Škotskom.