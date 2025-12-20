Sad je službeno: Evo kad i gdje će Hrvatska igrati s Brazilom

Momčad Zlatka Dalića bi 26. ožujka trebala igrati prijateljski susret s Kolumbijom. Ta utakmica igrat će se u SAD-u, ali još nije službeno potvrđeno kad i gdje.

No, zato je poznato vrijeme i mjesto odigravanja prijateljske utakmice s Brazilom. Hrvatska i momčad Carla Ancelottija sastat će se 31. ožujka u Orlandu, a to je jučer službeno potvrdio brazilski nogometni savez.