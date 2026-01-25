Vučić s loptom u ruci slavio europsko zlato i poslao poruku koja je odjeknula: 'Sutra odmah isplatite novac'

Završnica turnira igrala se pred oko 12 tisuća gledatelja u Beogradskoj areni, dok su milijuni navijača utakmicu pratili pred malim ekranima. Nakon posljednjeg sučevog zvižduka slavlje se prelilo i na društvene mreže, gdje se Vučić oglasio objavom na Instagramu, pozirajući s vaterpolskom loptom kojom je osvojeno europsko zlato.

‘Uvijek smo ponešto sumnjali i brinuli, a oni su stalno radili, borili se i obradovali cijelu naciju. Govorim o našim vaterpolistima. Ovo je lopta kojom su osvojili europsko zlato i još jednom pokazali da su najbolji u Europi. Hvala im na trudu, radu, entuzijazmu i energiji’, poručio je Vučić.

U nastavku objave poslao je i izravnu poruku Vladi.

‘Neka se već sutra ujutro isplati novac koji su pošteno zaradili. Živjela Srbija’, poručio je predsjednik Srbije.