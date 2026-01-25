ep u vaterpolu

Vučić s loptom u ruci slavio europsko zlato i poslao poruku koja je odjeknula: 'Sutra odmah isplatite novac'

S.Č.

25.01.2026 u 23:44

Aleksandar Vučić
Aleksandar Vučić Izvor: Profimedia / Autor: MISKOV/BETAPHOTO / Sipa Press / Profimedia
Vaterpolska reprezentacija Srbije novi je europski prvak. U velikom finalu Europskog prvenstva Srbija je pobijedila Mađarsku 10:7 i donijela veliko slavlje navijačima, ali i predsjedniku Aleksandru Vučiću, koji se ubrzo nakon osvajanja zlata oglasio porukom zahvale i vrlo jasnom porukom državnim institucijama.

Završnica turnira igrala se pred oko 12 tisuća gledatelja u Beogradskoj areni, dok su milijuni navijača utakmicu pratili pred malim ekranima. Nakon posljednjeg sučevog zvižduka slavlje se prelilo i na društvene mreže, gdje se Vučić oglasio objavom na Instagramu, pozirajući s vaterpolskom loptom kojom je osvojeno europsko zlato.

‘Uvijek smo ponešto sumnjali i brinuli, a oni su stalno radili, borili se i obradovali cijelu naciju. Govorim o našim vaterpolistima. Ovo je lopta kojom su osvojili europsko zlato i još jednom pokazali da su najbolji u Europi. Hvala im na trudu, radu, entuzijazmu i energiji’, poručio je Vučić.

U nastavku objave poslao je i izravnu poruku Vladi.

‘Neka se već sutra ujutro isplati novac koji su pošteno zaradili. Živjela Srbija’, poručio je predsjednik Srbije.

