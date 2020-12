Ronaldo i Juventus ponizili Messija i Barcelonu na Nou Campu; RB Leipzig imao 3:0 protiv Uniteda, ali drhtao do samog kraja, skandal u Parizu

Ovog utorka igrane su utakmice 6. kola po skupinama E, F, G i H nogometne Lige prvaka. Nažalost, ogled između PSG-a i Istanbul Basaksehira nije okončan zbog rasističkog ispada rumunjskog suca, pa ćemo epilog ovog slučaja i rasplet u skupini H ipak pričekati. No, zato je sve jasno u skupini G, gdje su Cristiano Ronaldo i Juventus pregazili Lionela Messija i Barcelonu

RB Leipzig i Manchester United su u izravnom međusobnom dvoboju odlučivali koji će od tih sastava izboriti plasman među posljednjih 16, a daleko bolje u dvoboj je krenuo njemački predstavnik koji je nakon samo 13 minuta vodio sa 2:0.

Prvi pogodak na utakmici postigao je igrač na posudbi iz Manchester Cityja Angelino koji je u 2. minuti preciznim udarcem sa 10-ak metara pogodio donji lijevi kut De Geinih vrata. U 13. minuti Angelino je bio asistent, a njegov ubačaj s lijeve strane volejem je u mrežu proslijedio Haidara. Kada je u 69. minuti Kluivert iskoristio pogrešku Maguirea i povisio na 3:0 činilo se kako će RB Leipzig lako do pobjede. No, u 80. minuti Bruno Fernandes je iskoristio kazneni udarac kojega je sudac Lahoz dosudio nakon prekršaja Konatea na Greenwoodu, a samo dvije minute potom Pogba je smanjio na 3:2 i vratio nadu Unitedu. Ipak, do kraja susreta engleski sastav nije uspio doći i do trećeg gola i boda koji bi njega odveo u osminu finala.