Roger Federer odustao je od Australian Opena, a legenda svjetskog tenisa tvrdi: Moguće je da ga nikad više nećemo gledati...

Švicarski tenisač i Grand Slam rekorder Roger Federer propustit će nastup na Australian Openu koji se igra od 8. do 21. veljače zbog nastavka rehabilitacije nakon operacija koljena

S obzirom na to da je Federer najavio kako bi mu nastup na Olimpijskim igrama u Tokiju mogao biti posljednji turnir u karijeri mnogi su uvjereni kako ga više neće vidjeti na terenima u Melbourneu.

Roger Federer (39) čak je sedam puta osvajao Australian Open, posljednji put 2018. godine. No, Švicarac ove godine neće nastupiti na prvom Grand Slam turniru sezone jer se još oporavlja nakon teške operacije koljena.

'To što Federera neće biti u Melbourneu je veliko razočaranje za sve', kazao je legendarni australski tenisač Todd Woodbridge i ustvrdio ono što ljubitelji tenisa diljem svijeta ne žele još čuti:



'Moguće je da ga nikad više nećemo gledati u Australiji, na Grand Slamu, što bi bio veliki gubitak. To je očekivano, ali mislim da bismo svi voljeli da on ode onako kako želi, a ne zato što mora.'

Woodbridge vjeruje i da su strogi uvjeti karantene utjecali na Federerovu odluku da ne putuje u Australiju...

'Problem za Rodgera je u tome što još nije fizički spreman, ali i to što još nije igrao u uvjetima karantene. Vjerojatno je i to drugo bila ključna stvar da odluči preskočiti nastup na Australian Openu ove sezone. Sada je teško reći i kada bi on uopće mogao ponovno zaigrati. Sve ovisi o tome kakva će biti situacija s koronom. Njegovi ciljevi su, pretpostavljam Olimpijske igre i Wimbledon. Mislim da je London najveća šansa da osvoji Grand Slam. Ipak, ako bude morao propustiti veći dio sezone, bit će mu jako teško da odigra dobro cijeli turnir u Wimbledonu', dodao je Woodbridge.

U 40. godini života Rogeru Federeru će oporavak nakon svakog meča biti presudan...

'To je u stvari i najveći izazov. Ne taj prvi ili drugi meč po povratku, jer je to u stanju odigrati dobro. U pitanju je oporavak. Hoće li nakon dva naporna meča imati snage i za treći? Kako će njegovo tijelo reagirati, hoće li mu noge biti 'teške' i umorne? To su sve stvari koje su važne u njegovim godinama', zaključio je Woodbridge.