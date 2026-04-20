Rodri se ponovno ozlijedio: Guardiola nakon velike pobjede zvučao zabrinuto

Španjolski reprezentativac Rodri ozlijedio se u derbiju Manchester Cityja i Arsenala te je iz igre izašao u 88. minuti. Novi zdravstveni problem stigao je u vrlo nezgodnom trenutku, i za njega i za klub, posebno zato što se tek nedavno uspio vratiti u ritam nakon ranijih poteškoća s ozbiljnom ozljedom ligamenata koljena.

City je dan ranije na svom stadionu pobijedio Arsenal 2:1 i tako smanjio zaostatak u utrci za naslov na samo tri boda, uz utakmicu manje. Ipak, veliko slavlje ostalo je u sjeni zabrinutosti zbog stanja jednog od ključnih igrača Pepove momčadi.

Čekaju se nalazi

U Manchester Cityju sada čekaju dodatne pretrage koje bi trebale pokazati koliko je ozljeda ozbiljna i koliko bi Rodri mogao izbivati s travnjaka.

'Ne znam koliko će Rodri izbivati. Liječnik je rekao da je riječ o preponi, ali više ćemo znati nakon pregleda', rekao je trener Cityja Pep Guardiola.



Rodri je i ranije ove sezone imao niz problema s ozljedama, ponajprije sa stražnjom ložom i koljenom, zbog čega je propustio 11 prvenstvenih utakmica.

Unatoč svemu, ove je sezone upisao 31 nastup u svim natjecanjima i ostao jedan od najvažnijih igrača Manchester Cityja, pa bi njegov eventualni dulji izostanak mogao biti ozbiljan udarac za ambicije engleskog prvaka u završnici sezone.