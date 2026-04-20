VAŽAN IGRAČ

Rodri se ponovno ozlijedio: Guardiola nakon velike pobjede zvučao zabrinuto

N.M.

20.04.2026 u 09:29

Rodri Manchester City
Rodri Manchester City Izvor: EPA / Autor: Peter Powell
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Manchester City slavio je protiv Arsenala 2:1 i dodatno zakomplicirao borbu za naslov u Premier ligi, no pobjedu je zasjenila nova ozljeda jednog od najvažnijih igrača momčadi. Španjolski veznjak Rodri morao je napustiti teren u samoj završnici susreta zbog problema s preponom.

Španjolski reprezentativac Rodri ozlijedio se u derbiju Manchester Cityja i Arsenala te je iz igre izašao u 88. minuti. Novi zdravstveni problem stigao je u vrlo nezgodnom trenutku, i za njega i za klub, posebno zato što se tek nedavno uspio vratiti u ritam nakon ranijih poteškoća s ozbiljnom ozljedom ligamenata koljena.

City je dan ranije na svom stadionu pobijedio Arsenal 2:1 i tako smanjio zaostatak u utrci za naslov na samo tri boda, uz utakmicu manje. Ipak, veliko slavlje ostalo je u sjeni zabrinutosti zbog stanja jednog od ključnih igrača Pepove momčadi.

Čekaju se nalazi

U Manchester Cityju sada čekaju dodatne pretrage koje bi trebale pokazati koliko je ozljeda ozbiljna i koliko bi Rodri mogao izbivati s travnjaka.

'Ne znam koliko će Rodri izbivati. Liječnik je rekao da je riječ o preponi, ali više ćemo znati nakon pregleda', rekao je trener Cityja Pep Guardiola.

Rodri je i ranije ove sezone imao niz problema s ozljedama, ponajprije sa stražnjom ložom i koljenom, zbog čega je propustio 11 prvenstvenih utakmica.

Unatoč svemu, ove je sezone upisao 31 nastup u svim natjecanjima i ostao jedan od najvažnijih igrača Manchester Cityja, pa bi njegov eventualni dulji izostanak mogao biti ozbiljan udarac za ambicije engleskog prvaka u završnici sezone.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PIŠE SE

PIŠE SE

Beljo na ljeto napušta Dinamo? Evo koji velikan je ozbiljno zainteresiran
FILMSKA PRIČA

FILMSKA PRIČA

Hrvat je do prije nekoliko mjeseci igrao četvrtu ligu, sada vodi klub prema naslovu
igračina

igračina

Navijači Reala tek sada shvatili kakvog igrača imaju: 'Ovo prelazi sve granice'

najpopularnije

Još vijesti