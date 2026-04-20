Problemi za PSG: Ključni igrač ozlijeđen za polufinale s Bayernom

N.M.

20.04.2026 u 09:05

Vitinha Izvor: EPA / Autor: ADAM VAUGHAN
Paris Saint-Germain našao se u velikom problemu uoči polufinala Lige prvaka protiv Bayerna.

U prvenstvenom porazu od Lyona 1:2 ozlijedio se Vitinha, jedan od najvažnijih igrača pariške momčadi, pa je njegov nastup u nadolazećim europskim susretima pod velikim upitnikom.

Prema pisanju Goal.coma, portugalski reprezentativac morao je napustiti teren već u 39. minuti, nakon što je u jednom zračnom duelu nezgodno doskočio na desnu nogu. U tom je trenutku PSG gubio 0:2, a umjesto njega u igru je ušao Warren Zaire-Emery.

Vitinha je odmah nakon pada dao znak klupi da ne može nastaviti susret. Potom se zaputio prema svlačionici, a kasnije se vratio na klupu vidno šepajući i bez kopačke na ozlijeđenoj nozi, što je dodatno pojačalo zabrinutost u redovima francuskog prvaka.

Zasad nije poznato o kakvoj je točno ozljedi riječ ni koliko bi 26-godišnji veznjak mogao izbivati s terena. Ozljeda je stigla u najnezgodnijem mogućem trenutku za PSG, koji uskoro očekuju dvije ključne utakmice sezone. Prvi ogled polufinala Lige prvaka protiv Bayerna igra se 28. travnja u Parizu, dok je uzvrat tjedan dana poslije na Allianz Areni u Münchenu.

Bude li Vitinha morao pauzirati, to bi bio ozbiljan udarac za parišku momčad u borbi za plasman u finale elitnog europskog natjecanja.

