Problemi za PSG: Ključni igrač ozlijeđen za polufinale s Bayernom

U prvenstvenom porazu od Lyona 1:2 ozlijedio se Vitinha, jedan od najvažnijih igrača pariške momčadi, pa je njegov nastup u nadolazećim europskim susretima pod velikim upitnikom.

Prema pisanju Goal.coma, portugalski reprezentativac morao je napustiti teren već u 39. minuti, nakon što je u jednom zračnom duelu nezgodno doskočio na desnu nogu. U tom je trenutku PSG gubio 0:2, a umjesto njega u igru je ušao Warren Zaire-Emery.



Vitinha je odmah nakon pada dao znak klupi da ne može nastaviti susret. Potom se zaputio prema svlačionici, a kasnije se vratio na klupu vidno šepajući i bez kopačke na ozlijeđenoj nozi, što je dodatno pojačalo zabrinutost u redovima francuskog prvaka.

Zasad nije poznato o kakvoj je točno ozljedi riječ ni koliko bi 26-godišnji veznjak mogao izbivati s terena. Ozljeda je stigla u najnezgodnijem mogućem trenutku za PSG, koji uskoro očekuju dvije ključne utakmice sezone. Prvi ogled polufinala Lige prvaka protiv Bayerna igra se 28. travnja u Parizu, dok je uzvrat tjedan dana poslije na Allianz Areni u Münchenu.

Bude li Vitinha morao pauzirati, to bi bio ozbiljan udarac za parišku momčad u borbi za plasman u finale elitnog europskog natjecanja.