Dalić posjetio Gvardiola i Kovačića: Evo o čemu su razgovarali

Nakon što je pratio utakmice i posjetio igrače u Njemačkoj i Engleskoj, u Manchesteru je razgovarao s Mateom Kovačićem i Joškom Gvardiolom , koji se oporavljaju od ozljeda.

Zlatko Dalić, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, manje od dva mjeseca prije početka Svjetskog prvenstva nastavlja obilaziti reprezentativce po Europi i iz prve ruke pratiti njihovu formu i zdravstveno stanje.

Nakon prijateljskih utakmica protiv Kolumbije i Brazila, Dalić je otputovao u Englesku, gdje je pratio veliki derbi i susreo se s hrvatskim reprezentativcima.

Pratio i Stanišića u Münchenu

Podsjetimo, sredinom prošlog tjedna Dalić je bio u Münchenu, gdje je uživo gledao četvrtfinalni susret Lige prvaka između Bayerna i Real Madrida. Ondje je posebno pratio Josipa Stanišića.

Nakon toga otišao je u Manchester, gdje je s tribina pratio derbi Manchester Cityja i Arsenala. City je slavio 2:1, no hrvatski reprezentativci nisu bili u prvom planu na travnjaku.

Mateo Kovačić cijelu je utakmicu odgledao s klupe, budući da se još vraća u puni ritam nakon ozljede. Joško Gvardiol, s druge strane, i dalje prolazi proces oporavka nakon loma noge.

Susret nakon važne pobjede Cityja

Nakon pobjede nad Arsenalom Dalić je u Manchesteru večerao s Kovačićem i Gvardiolom. Uz njega su bili i pomoćni trener Vedran Ćorluka, kondicijski trener Luka Milanović te tehnički direktor Stipe Pletikosa, objavio je Hrvatski nogometni savez na društvenim mrežama.

'Izbornik Zlatko Dalić susreo se večeras s reprezentativcima Mateom Kovačićem i Joškom Gvardiolom, nakon važne pobjede Manchester Cityja nad Arsenalom. Uz izbornika, u Manchester su stigli i tehnički direktor Stipe Pletikosa, trener Vedran Ćorluka i kondicijski trener Luka Milanović, a s hrvatskim dvojcem iz Cityja razgovarali su o oporavku nakon ozljeda i predstojećem Svjetskom prvenstvu gdje će, duboko vjerujemo, opet igrati važne uloge u hrvatskoj reprezentaciji', objavio je HNS.