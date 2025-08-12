USPJEH RIJEČANA

Rijeka osigurala (najmanje) grupnu fazu Konferencijske lige

A.H.

12.08.2025 u 22:40

Toni Fruk NK Rijeka
Toni Fruk NK Rijeka Izvor: Cropix / Autor: Damir Skomrlj
Rijeka se nakon pet godina vraća u grupnu fazu nekog europskog natjecanja!

Izbacivanjem Shelbournea i plasmanom u play-off Europske lige osigurala je najmanje grupnu fazu Konferencijske lige.

Podsjetimo, Rijeka je posljednji put u grupnoj fazi igrala 2020. godine kada je u Europskoj ligi u skupini s Napolijem, Sociedadom i AZ-om završila posljednja.

Rijeka će u playoffu Europske lige igrati s boljim iz dvomeča grčkog PAOK-a i austrijskog Wolfsbergera. Prvi susret u Grčkoj završio je bez pobjednika, a uzvrat je u četvrtak.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

INFARKTNA ZAVRŠNICA

Rijeka u ludoj utakmici izborila europsku jesen! Pogledajte čudesne golove Fruka i Dantasa

  • 90'

    GOOOOL! Rijeka ponovno vodi. Strijelac je Ante Oreč koji se iskupio za skrivljeni kazneni udarac i vjerojatno donio Rijeki prolazak

  • 86'

    Shelbourne je zabio. Zlomislić je pročitao namjeru Odubeka, ali mu je lopta prošla ispod ruke. Šteta

  • 83'

    Kazneni udarac za Shelbourne. Oreč je srušio Martina u kaznenom prostoru, a sudac se nije oglasio. Intervenirala je VAR sobu koja je pozvala suca da još jednom pogleda nakon čega je Marian Barbu promijenio odluku i pokazao na bijelu točku.

SHELBOURNE
1:3
RIJEKA
SHELBOURNE - RIJEKA

Evo koliko je Rijeka zaradila prolaskom u drami u Irskoj
Pogledajte gol u 89. minuti koji je Rijeci donio milijune

