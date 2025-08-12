Rijeka osigurala (najmanje) grupnu fazu Konferencijske lige

Izbacivanjem Shelbournea i plasmanom u play-off Europske lige osigurala je najmanje grupnu fazu Konferencijske lige.

Podsjetimo, Rijeka je posljednji put u grupnoj fazi igrala 2020. godine kada je u Europskoj ligi u skupini s Napolijem, Sociedadom i AZ-om završila posljednja.

Rijeka će u playoffu Europske lige igrati s boljim iz dvomeča grčkog PAOK-a i austrijskog Wolfsbergera. Prvi susret u Grčkoj završio je bez pobjednika, a uzvrat je u četvrtak.