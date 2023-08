Rijeka održala lekciju klubu s Kosova i prošla dalje; gosti su dobili šest komada!

Iako su djelovali prilično bezazleno, nogometaši Dukagjinija su u 42. minuti odigrali kontranapad koji je rezultirao pogotkom. Loptu je na desnom boku dobio najopasniji gostujući napadač Iljasa Zulfiji. Došao je do 17-18 metara, kad je odlučio pucati. Uz njega su bili Goda i Banda koji su pokušali blokirati udarac. Bandu je lopta pogodila u stopalo, promijenila putanju i u visokom luku, preko Nediljka Labrovića, završila od grede u mreži.

Slična situacija je bila u 37. minuti. Prvi udarac uputio je Niko Janković, a gostujući čuvar mreže je kratko odbio loptu na kojoj je prvi bio Ivanović. No, 19-godišnji napadač u odličnoj situaciji nije bio precizan. Dvije minute poslije Pašalić je pucao glavom nakon ubačaja Jankovića, ali je lopta odsjela na gredi. No, u nastavku akcije završila je u mreži.

S onih 1-0 iz Prištine i ukupnih 4-1, već je na poluvremenu bilo jasno da će Rijeka nastaviti svoj europski put. No, to nije zadovoljilo trenera Jakirovića i njegove igrače koji su najavili iskupljenje za lošije izdanje u prvenstvenom srazu s Hajdukom. I upravo to su i podarili svojim navijačima kojih se okupilo gotovo sedam tisuća.

Riječani su nastavili napadati, a plod njihove agresivnosti bila su još dva, a možda i tri pogotka. Naime, u 59. minuti je odlično ubacio Marco Pašalić s desne strane, a na suprotnoj vratnici najviši je u skoku bio Francuz Nais Djouahra i glavom poslao loptu prema golu. Vratar Haxhihamza je učinio sve kako bi spriječio pogodak. Kako na ovoj utakmici nije bilo ni gol-tehnologije, ni pomoći VAR-a, a sjevernoirski sudački trojac nije reagirao, pogotka nije bilo. No, dojam je s televizijske snimke da je lopta prešla punim obujmom preko gol-crte.

No, u 64. minuti nikakve dileme nije bilo. Na novi dobar ubačaj Pašalića gostujući vratar je loptu odbio, ali je prvi na njoj bio Bruno Goda i glavom ju poslao u mrežu.

I Nais Djouahra se u 81. minuti upisao u strijelce. Najveći dio posla obavio je Franjo Ivanović, a Djouahri je ostalo samo pogoditi nebranjenu mrežu.

Stoti nastup Riječana u europskim natjecanjima začinio je Franjo Ivanović svojim "hat-trickom" u drugoj minuti sučevog dodatka, kad je na asistenciju Adriana Libera postigao svoj treći, a šesti riječki pogodak na ovoj utakmici. Prigodno, time je Rijeka došla do najuvjerljivije pobjede u europskim nastupima i prvi put u međunarodnim natjecanjima postigla šest pogodaka na jednoj utakmici.

Dvoboj na Rujevici pratilo je 6827 gledatelja, a sudio je Jamie Robinson iz Sjeverne Irske.

Nogometaši Rijeke će prolaz u završno kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu tražiti protiv momčadi B36 Torshavn s Farskih Otoka koja je u 2. kolu izbacila velški Haverordwest odigravši 1-1 u produžetku uzvratnog dvoboja.

Strijelci: 1-0 Marco Pašalić (27), 2-0 Franjo Ivanović (39), 2-1 Iljasa Zulfiji (42), 3-1 Franjo Ivanović (45+3), 4-1 Bruno Goda (64), 5-1 Nais Djouahra (81), 6-1 Franjo Ivanović (90+2)