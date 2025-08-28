konferencijska liga

Rijeka je saznala sve potencijalne protivnike u Konferencijskoj ligi

S. M.

28.08.2025 u 23:53

Igrači Rijeke
Igrači Rijeke Izvor: Pixsell / Autor: Nel Pavletic/PIXSELL
PAOK je u uzvratnoj utakmici play-offa Europske lige pregazio Rijeku 5:0 i plasirao se u ligašku fazu.

Rijeka je odigrala očajnu utakmicu i europsku sezonu nastavlja u Konferencijskoj ligi.

Rijeka će biti u trećoj jakosnoj skupini, a u ždrijebu u petak u 14 sati će izvući po jednog protivnika iz svake skupine. Prvo kolo na rasporedu je 2. listopada, a 6. kolo igrat će se 18. prosinca.

Prvih osam momčadi na kraju ligaške faze direktno ulaze u osminu finala, a momčadi od 9. do 24. mjesta igrat će pretkolu nokaut faze. Finale se igra 27. svibnja u Leipzigu.

Jakosne skupine Konferencijske lige:

  • Prva jakosna skupina: Fiorentina, AZ Alkmaar, Šahtar, Rapid, Legia
  • Druga jakosna skupina: Sparta, Dinamo Kijev, Crystal Palace, Lech Poznan, Rayo Vallecano, Shamrock Rovers
  • Treća jakosna skupina: Omonia, Mainz, Strasbourg, Jagiellonia, Celje, RIJEKA
  • Četvrta jakosna skupina: Zrinjski, Lincoln Red Imps, KuPS, AEK Atena, Aberdeen, Drita
  • Peta jakosna skupina: Breidablik, Sigma Olomouc, Samsunspor, Rakow, AEK Larnaca, Škendija
  • Šesta jakosna skupina: Hacken, Lausanne, Universitatea Craiova, Hamrun Spartans, Noah, Shelbourne

Riječani su plasmanom u skupinu Konferencijske lige osigurali 4,075 milijuna eura nagrada od UEFA-e. Sam ulazak u natjecanje donio je 3,2 milijuna eura, za nastup u 2. pretkolu Lige prvaka stiglo je 350.000 eura, dok je prolazak kroz dosadašnja pretkola donio dodatnih 525.000 eura.

Rijeka bi u Konferencijskoj ligi trebala imati nekoliko suparnika po mjeri gdje se pruža prilika za dodatnom zaradom. U Konferencijskoj ligi, svaka pobjeda donosi 400.000 eura, dok se bod nagrađuje sa 133.000 eura.

