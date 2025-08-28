Rijeka je saznala sve potencijalne protivnike u Konferencijskoj ligi

Rijeka će biti u trećoj jakosnoj skupini, a u ždrijebu u petak u 14 sati će izvući po jednog protivnika iz svake skupine. Prvo kolo na rasporedu je 2. listopada, a 6. kolo igrat će se 18. prosinca.

Prvih osam momčadi na kraju ligaške faze direktno ulaze u osminu finala, a momčadi od 9. do 24. mjesta igrat će pretkolu nokaut faze. Finale se igra 27. svibnja u Leipzigu.