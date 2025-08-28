paok - rijeka 5:0

Rijekin igrač dobio ovacije čitavog stadiona u Solunu. Pogledajte video

S. M.

28.08.2025 u 21:59

Tiago Dantas
Tiago Dantas Izvor: Screenshot / Autor: Screenshot MAXSport
Bionic
Reading

PAOK je u uzvratnoj utakmici play-offa Europske lige pregazio Rijeku 5:0 i plasirao se u ligašku fazu.

Momčad Radomira Đalovića odigrala je očajnu utakmicu i Grci su slavili golovima Meitea u 14., Konstanteliasa u 25., Šalova u 56., Giakoumakisa u 77. i Pelkasa u 89. minuti. Rijeka europsku sezonu nastavlja u Konferencijskoj ligi, a od PAOK-a je primila pet komada točno godinu dana nakon što je lani 5:0 izgubila od Olimpije.

Neobičan trenutak dogodio se u 75. minuti pri vodstvu PAOK-a 3:0. Đalović je s terena povukao Tiaga Dantasa, a dok je Portugalac izlazio s terena čitav stadion je ustao i ispratio ga ovacijama.

PAOK - Rijeka (ovacije Dantasu) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport/Croatel

Dantas je u sezoni 2022./2023. bio u PAOK-u na posudbi iz Benfice. Odigrao je 39 utakmica te upisao pet golova i dvije asistencije.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

