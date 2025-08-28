Đalović nakon debakla: Kako igrati kad se stalno priča o prodaji kluba

Nije to bila dobra utakmica Rijeke koja je od prve minute izgledala indisponirano. PAOK je lakoćom dolazio do gola Zlomislića i zasluženo slavio 5:0. Očekivano, strateg Rijeke Radomir Đalović nije bio zadovoljan viđenim od svoje momčadi.

'Imali smo nesreću što je PAOK odigrao fenomenalnu utakmicu. Dobili smo gol iz prekida, iz kornera, na što smo posebno ukazivali. A onda smo se još povukli. Pa mi smo sami sebi zabili dva gola. A PAOK još ima individualnu kvalitetu, igrače koji sami mogu riješiti utakmicu. Zato i vrijede ovoliko. Nismo bili hrabri', započeo je Đalović.

'Kada smo krenuli u sezonu, dogovor je bio da dovedemo četiri prava igrača. Došlo je jedno pravo pojačanje, Dantas. Još čekamo šesticu i dva krila. Mi još nemamo krilo. To nisu ni Ndockyt i Lasickas, koje stavljam na te pozicije. Je li to Pjaca? Nadam se. Nije lako kad se stalno govori o prodaji kluba. Čekamo, odgađamo s igračima…'.

Za kraj je poručio:

'Prezadovoljan sam sa svime, predsjednik i sportski direktor sjajno rade svoj posao. Imamo i igrače koji čekaju transfer. Janković je već otišao… Tu je i Fruk. Ima još vremena. Ako i ne dođu pojačanja, igrat ćemo s onima koje imamo. Tako je bilo i prošle sezone pa smo osvojili dvostruku krunu. Nikad se neću predati i odustati'.