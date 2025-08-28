Đalović najavio dva velika posla Rijeke! Stiže Dalićev reprezentativac?

NAKON PETARDE

28.08.2025 u 22:33

Rijeka je na gostovanju u Grčkoj s 0:5 poražena od PAOK-a.

Time je Rijeka ostala bez plasmana u Europskoj ligi te će europsku jesen provesti u Konferencijskoj. U izjavi nakon utakmice Radomir Đalović je natuknuo dva velika posla koja će se uskoro dogoditi na Rujevici.

'Kada smo krenuli u sezonu, dogovor je bio da dovedemo četiri prava igrača. Došlo je jedno pravo pojačanje, Dantas. Još čekamo šesticu i dva krila. Mi još nemamo krilo. To nisu ni Ndockyt i Lasickas, koje stavljam na te pozicije. Je li to Pjaca? Nadam se. Nije lako kad se stalno govori o prodaji kluba. Čekamo, odgađamo s igračima', započeo je.

Đalović je tako potvrdio medijske glasine da bi Marko Pjaca mogao ponovno stići na Rujevicu. Nakon toga je dodao da je izlazni transfer Nike Jankovića blizu.

'Prezadovoljan sam sa svime, predsjednik i sportski direktor sjajno rade svoj posao. Imamo i igrače koji čekaju transfer. Janković je već otišao… Tu je i Fruk. Ima još vremena. Ako i ne dođu pojačanja, igrat ćemo s onima koje imamo. Tako je bilo i prošle sezone pa smo osvojili dvostruku krunu. Nikad se neću predati i odustati', rekao je Đalović.

