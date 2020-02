Rijeka i Osijek u derbi ulaze bez najboljih strijelaca, ali borbu za drugo mjesto svakako treba gledati

Derbi 23. kola Hrvatski Telekom Prve lige igra se ove subote od 17.30 sati (Arenasport 3) na Rujevici, gdje Rijeci u goste dolazi Osijek

'Osijek je jako iskusna momčad koja ima odličnu zadnju liniju s igračima reprezentativnog kalibra. Imaju kvalitetu koja se vidi, ali meni je bitno kako ćemo mi izgledati. Za mene ova utakmica nije bitna samo u smislu rezultata, već i u smislu zadržavanja sadašnje želje, kompaktnosti i duha kojeg smo uspjeli izgraditi. Borimo se za svaku loptu, a iz takve duel igre dolazi i dovoljno šansi. Prilika je dosta, samo ih treba mirnije iskoristiti. Budemo li igrali kao do sada, vjerujem da ćemo biti nagrađeni u smislu rezultata'.

Osijek je drugi dio sezone započeo podjelama bodova s Goricom i Interom, no nakon toga je momčad Ivice Kuleševićeva stigla do vrijedne pobjede nad Dinamom. Bila je to utakmica koju je obilježila sveprisutna nervoza budući da je Dinamo utakmicu zaključio s devet igrača na terenu i bez isključenog trenera Bjelice, a koju je odlučio kasni gol Mirka Marića s bijele točke. Omogućili su ti bodovi Osijeku da gostovanje na Rujevici dočeka bodovno poravnat s Rijekom, te da nastavi lov na željenu drugu poziciju prvenstvene tablice koju trenutno zauzima Hajduk sa samo tri boda prednosti.

Kulešević se nada bodovima na Rujevici:

'Okrenuli smo se utakmici protiv Rijeke odmah nakon završetka susreta s Dinamom. Igrači i ja razmišljamo o svakoj idućoj utakmici kao najvažnijom, a ishod derbija na Rujevici nam je vrlo bitan. Utakmica će biti neizvjesna, ali znamo da moramo biti na maksimumu da bismo nešto učinili. Imamo kvalitetu i imamo se čemu nadati. Poštujemo Rijeku. Mi igramo bez prvog topnika Marića, a oni igraju bez Čolaka. Ja mislim da smo mi zbog toga više hendikepirani, a kolega Rožman misli da su oni više hendikepirani. Imamo mi dovoljno kvalitete i velik roster, te vjerujem da ćemo igrati na visokom nivou i onda nakon utakmice vidjeti što smo napravili'.

Gostima će na Rujevici nedostajati suspendirani glavni golgeter Marić, te ozlijeđeni Bočkaj koji prema riječima trenera Kuleševića još nije spreman za natjecateljski nogomet.