Riječi koje će odjeknuti Hrvatskom; nitko nikada ovako nije posprdno opisao Igora Štimca

Igor Štimac otvorio je više 'fronti' zbog događanja u Hajduku i hrvatskom nogometu, a zbog nekih njegovih izjava oglasila se Torcida

Nije dugo trebalo čekati odgovor Torcide koji je stigao preko 'Dalmatinski portal'.

' Do sada smo ignorirali riječi Igora Štimca jer je on za nas nebitan lik, ali je on očito počeo koristiti tu situaciju na najsramotniji način - spominjući naše pokojne prijatelje Pavu Grubišića Čabu i Žana Ojdanića, govoreći laži. Poručujemo tom gazdinom konjušaru da nastavi ljubiti prsten Zdravku Mamiću, što je i do sada radio, te da u svoja prljava usta ne stavlja naše pokojne prijatelje', rekao je Toni Baletić, tajnik Torcide.