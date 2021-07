Riječi Gorana Ivaniševića o Novaku Đokoviću jasno pokazuju kakva se 'kemija' razvila između ovog dvojca: Ne znam odakle je došao...

Najbolji tenisač svijeta 34-godišnji Srbin Novak Đoković treći put zaredom, a šesti put u karijeri osvojio je naslov wimbledonskog pobjednika svladavši u nedjeljnom finalu 25-godišnjeg Talijana Mattea Berrettinija sa 6:7 (4), 6:4, 6:4, 6:3 nakon tri sata i 24 minute igre.

Zagrepčanka Marija Čičak postala je prva žena koja je u ulozi glavne sutkinje vodila finale Wimbledona u muškoj konkurenciji i taj je posao napravila na najbolji mogući način.

No, naravno, najveća zvijezda ipak je bio Novak Đoković, o kojem je nakon osvajanja trofeja, nekoliko riječi rekao i njegov trener Goran Ivanišević, koji je u petak obilježio 20. godišnjicu od svojeg osvajanja Wimbledona.

'Nestvarno je ovo sve što se događa. Kad smo krenuli u ovoj sezoni, Australija je bila veoma važna. Cijeli svijet je bio protiv njega, a on im je pokazao čak i s onom ozljedom da može. Što se tiče Roland Garrosa i prije ždrijeba sam rekao da Rafaela Nadala može lakše pobijediti u polufinalu. Bio sam sretan kada sam video da će igrati u polufinalu, Novak nije', rekao je Ivanišević za srpske medije, te nastavio.



'Došao je na Wimbledon s ogromnim samopouzdanjem. Neke mečeve je igrao bolje, neke lošije, ali na kraju je uvijek uspio. On je jednostavno genijalac koji te gura naprijed. On vuče nas iz trenerskog kuta, nije nam lako, trebaju nam neke jake tablete, ali pomažu. On nije s ove planete. Ne znam odakle je došao. Mi Balkanci smo posebni, Balkanca mogu razumjeti samo Balkanci, a Balkanci mogu trenirati svakoga. On ima poseban klik u glavi, on ga ima. I u finalu kad ga publika naljuti, to ga hrani, on odmah igra bolje', zaključio je Ivanišević.