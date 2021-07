Đoković treći put zaredom osvojio Wimbledon i stao uz bok Federeru i Nadalu, a povijest je ispisala i Hrvatica kojoj je uspjelo nešto što nikome prije nije

Novak Đoković došao je i do svojeg šestog naslova prvaka u Wimbledonu, a to mu je i 20. osvojeni Grand Slam u karijeri

U četvrtom setu je Berrettini svoju priliku imao kod vodstva 3-2 i 0-30 na servis Đokovića. No, kad je to izvukao, srpski tenisač se više nije osvrtao, osvojio sve gemove do kraja te uz još dva 'breaka' stigao do svog šestog wimbledonskog pehara, trećeg u nizu, čime je postao tek treći tenisač u Open eri koji je uspio spojiti tri wimbledonska naslova. Prije Đokovića to je uspjelo Šveđaninu Bjornu Borgu, Amerikancu Peteu Samprasu i Rogeru Federeru.

Matteo Berrettini će ostati upamćen kao prvi talijanski tenisač koji je zaigrao u wimbledonskom finalu, ali nije uspio postati prvi talijanski pobjednik na Grand Slam turniru nakon 1976. kad je Adriano Panatta slavio u Roland Garrosu.

Zagrepčanka Marija Čičak postala je prva žena koja je u ulozi glavne sutkinje vodila finale Wimbledona u muškoj konkurenciji i taj je posao napravila na najbolji mogući način.