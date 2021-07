Novak Đoković riječima upućenim poraženom Talijanu pokazao kakav je zapravo čovjek, a nakon meča je poslao jasnu poruku i Federeru i Nadalu

Novak Đoković oglasio se nakon osvajanja Wimbledona

Novak Đoković je po treći puta zaredom, a šesti puta u karijeri osvojio Wimbledon. U Finalu je nakon tri sata i 24 minute igre pobijedio Talijana Mattea Berrettinija i tako stigao do 20. osvojenog Grand Slama u karijeri čime je stao uz bok Rogeru Federeru i Rafaelu Nadalu . Nakon novog trofeja srpski tenisač nije skrivao oduševljenje.

'Ovo je više od titule. Najprije čestitam Matteu, njegovoj obitelji i timu. Bio je ovo težak meč. Znam da nije lako izgubiti u finalu, no siguran sam da je pred tobom velika karijera. Igrao si odlično, snažno. Imaš pravi čekić u rukama. Osjetio sam to i u Parizu', rekao je Đoković pa nastavio:

Đoković je poslao poruku i Federeru i Nadalu s kojima se izjednačio po broju Grand Slam naslova.

'To znači da nitko od nas ne želi stati. Već sam ranije ovo napomenuo, ali moram im odati veliko priznanje. Oni su legende našeg sporta i dva najvažnija igrača s kojima sam igrao u karijeri. Zbog njih sam ovdje gdje jesam. Pomogli su mi shvatiti što trebam raditi i taktički i fizički. Gubio sam od njih tri. četiri godine i onda se 2010. nešto promijenilo. Zadnjih 10 godina je put koji se ne zaboravlja i neće ovdje završiti.'



Srpski tenisač može još jednom ispisati povijest. Ako osvoji US Open postat će treći tenisač u povijesti koji je u istoj kalendarskoj godini osvojio sva četiri Grand Slam naslova. To su do sada uspjeli samo Amerikanac Donald Budge (1938.) i Australac Rod Laver koji je ovo uspio dva puta (1962. i 1969.).



'Pokušat ću. U odličnoj sam formi. Igram dobro', poručio je Nole pa novinarima u Engleskoj odgovorio na pitanje za koga će navijati u finalu Eura 2020 između Engleske i Italije:



'Stavljate me u nezgodnu poziciju. Zaista sam veliki nogometni navijač. I uživat ću u nogometu, navijat ću za nogomet', mudro je odgovorio Đoković.